В России во время спасения ребенка, унесенного в море, погибли и пропали без вести несколько человек

Двое мужчин и ребенок погибли во время шторма в море в Анапе (Россия). Мужчины погибли после того, как бросились спасать ребенка, которого унесло в открытое море.

Об этом пишут российские СМИ.

Трагедия произошла на пляже Ибица в селе Витязево.

"По предварительным данным, 13-летний ребенок побежал в море купаться, его затянуло тягуном (отбойное течение, - Авт.)", - пишет издание.

Увидев происходящее, в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением и тоже погибли.

Тела всех троих спасатели уже нашли. Кроме того, еще трое мужчин попытались спасти тонущих, их сейчас ищут.

Как сообщал "Телеграф", 5 июля в курортном городе Сочи (Россия) произошел масштабный потоп, город затопило. Потоки воды оказались настолько сильными, что автомобили уносило потоком как обычную лодку. А река Херота вышла из берегов.