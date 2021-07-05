В России во время спасения ребенка, унесенного в море, погибли и пропали без вести несколько человек

Двое мужчин и ребенок погибли во время шторма в море в Анапе (Россия). Мужчины погибли после того, как бросились спасать ребенка, которого унесло в открытое море.
Об этом пишут российские СМИ.
Трагедия произошла на пляже Ибица в селе Витязево.
"По предварительным данным, 13-летний ребенок побежал в море купаться, его затянуло тягуном (отбойное течение, - Авт.)", - пишет издание.
Увидев происходящее, в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением и тоже погибли.
Тела всех троих спасатели уже нашли. Кроме того, еще трое мужчин попытались спасти тонущих, их сейчас ищут.
Как сообщал "Телеграф", 5 июля в курортном городе Сочи (Россия) произошел масштабный потоп, город затопило. Потоки воды оказались настолько сильными, что автомобили уносило потоком как обычную лодку. А река Херота вышла из берегов.