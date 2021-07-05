Сирены воют, автомобили и люди проплывают мимо: в Сочи случился масштабный потоп (видео)

В курортном городе Сочи (Россия) произошел масштабный потоп, город затопило. Потоки воды оказались настолько сильными, что автомобили уносило потоком как обычную лодку. А река Херота вышла из берегов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot, где публикую видео из города, который терпит масштабное бедствие.

В городе настолько все катастрофично, что заработали сирены, из-за реки Херота, вышедшей из берегов.

Кроме того, из-за непогоды отмечается критический подъем уровня реки Мацеста.

На видео, которые жители города начали массово размещать в сети, видно, как по улицам стекают потоки мутной воды.

Отметим, что в воскресенье, 4 июля, на Сочи обрушился ливень с ураганным ветром.

Не исключается, что порывы ветра могут усилиться до 22 метров в секунду, ожидаются смерчи.

Как сообщал "Телеграф", 4 июля сильные дожди снова накрыли территорию оккупированного Крыма из-за чего "поплыл" Бахчисарайский район. Из-за непогоды погибла одна женщина. Это не первое наводнение, обрушившееся на Крым. Ранее в результате потопа в Ялте погиб человек, а пострадали не менее 40 человек. Но, несмотря на потоп, крымчане ныряли и купались в море, даже при большой вероятности заразиться дизентерией и холерой.