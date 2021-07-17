В Бельгии во время прямого эфира за спиной у мэра обрушилось здание (видео)

Циклон "Бернд, который ранее накрыл запад Германии, причинил в стране масштабные разрушения и привел к гибели более сотни человек.

Вместе с тем от капризов стихии досталось и соседней Бельгии. В частности, серьезно пострадал город Пепенстер, что на юго-востоке страны.

Как сообщает The Guardian, местному телеканалу VTM удалось заснять обвал стены жилого дома прямо во время интервью с городским главой Филиппом Годеном.

Часть здания обрушилась пока мэр говорил журналистам о том, что город сильно пострадал вследствие непогоды.

Спустя некоторое время съемочной группе удалось заснять как двое местных жителей прыгают с крыши частично обрушенного здания на соседнее.

В Германии из-за непогоды случились внезапные наводнения и сошли селевые потоки, вследствие чего число погибших достигло 133 человек.