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В Бельгии во время прямого эфира за спиной у мэра обрушилось здание (видео)

В Бельгии во время прямого эфира за спиной у мэра обрушилось здание (видео)
Обновлено 14:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Циклон "Бернд, который ранее накрыл запад Германии, причинил в стране масштабные разрушения и привел к гибели более сотни человек.

Вместе с тем от капризов стихии досталось и соседней Бельгии. В частности, серьезно пострадал город Пепенстер, что на юго-востоке страны. 

Как сообщает The Guardian, местному телеканалу VTM удалось заснять обвал стены жилого дома прямо во время интервью с городским главой Филиппом Годеном. 

Часть здания обрушилась пока мэр говорил журналистам о том, что город сильно пострадал вследствие непогоды. 

Спустя некоторое время съемочной группе удалось заснять как двое местных жителей прыгают с крыши частично обрушенного здания на соседнее.

В Германии из-за непогоды случились внезапные наводнения и сошли селевые потоки, вследствие чего число погибших достигло 133 человек.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Наводнение, Бельгия, Стихийное бедствие.
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