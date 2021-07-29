Отдых окончен: в Турции масштабные лесные пожары добрались до прибережных отелей (фото, видео)

Масштабные лесные пожары, возникшие 28 июля в турецкой провинции Анталья, теперь добрались к району Муагла. Огонь подошел прямо к отелям с туристами, которых пришлось временно эвакуировать на пляж.

Об этом 29 июля сообщает "CNN Turk".

В районе Милас лесной пожар приблизился к территории двух 5-звездочных отелей.

❝BİRİ ORMANI ATEŞE VERDİ BAK❞#Muğla #Marmaris'te bir vatandaş irili ufaklı alevlerin farklı noktalardan yükseldiğini görüntüledi: Bildiğin birileri ormanı ateşe veriyor şu an. — Yeni Şafak (@yenisafak) July 29, 2021

Для борьбы с огнем, правительство провинции выделило шесть пожарных расчетов и 40 человек из лесничеств, а также вертолет.

Как сообщают СМИ, через несколько часов спасатели улучшили ситуацию и отвели огонь подальше от отелей.

Сейчас работники пожарной службы продолжают тушить возгорания в лесной зоне.

Ради убеждения в безопасности отдыхающих, их на некоторое время вывели на местные пляжи.

Кроме того, для поддержки эвакуации туристов, проживающих в отелях, куда сложно добраться по суше, некоторые владельцы лодок предложили свою помощь.

Также пока что не прекращается сильный лесной пожар в районе Мармариса. Огонь пребывает практически в ста метрах от населенных пунктов. Это грозит жизням людей и их имуществу.

Как пишут СМИ, пожарные тушат огонь с воздуха и суши для большей эффективности. Из-за того, что пламя приблизилось слишком близко к местам, где остановились туристы, пришлось эвакуировать два 3-звездочные отели и 4 виллы.

По словам местных владельцев жилья для отдыхающих, некоторые из путешественников выселились из гостиниц в связи с пожаром.

Ранее "Телеграф" сообщал о возгораниях на Эгейском побережье близ курортного Мармариса и о том, как происходила эвакуация туристов.

Также напоминаем, что 27 июня в турецкой провинции Мугла в городе Мармарис начался огромный лесной пожар - отели с туристами были совсем близко.