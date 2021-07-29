Масштабные пожары охватили еще один курорт Турции: в МИД рассказали об эвакуации украинцев (видео)

Лесные пожары в Турции, которые ранее привели к смертям в Анталии, 29 июля вспыхнули в другой части страны - на Эгейском побережье близ курортного Мармариса.

Об этом сообщает местное издание TRT Haber.

Спасатели говорят, что стихия разбушевалась около 13:00 в лесах в районе Мармариса. Из-за жаркой погоды и ветра пламя распространяется с большой скоростью. На борьбу с пожарами бросили более 30 бригад спасателей, пять вертолетов и самолет.

На момент выхода новости в рамках предосторожности началась эвакуация туристов и персонала некоторых отелей.

Отметим, что высылать украинцев домой из Анталии и Мармариса пока не будут.

По информации "РБК-Украина", в МИД говорят, что им поступило несколько жалоб в связи со стихией, однако они касались, в основном, отсутствия света или воды из-за случившегося. Массовых жалоб со стороны украинцев пока нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 27 июня в турецкой провинции Мугла начался огромный лесной пожар - отели с туристами были совсем близко.

А днем позже, 28 июля, в турецкой провинции Анталья из-за аномальной жары пожар охватил сотни гектаров леса, в результате чего погибло три человека и более 120 пострадали.

На момент выхода новости пламя в этой части Турции удалось локализовать. Власти говорят, что ситуация с пожарами близ Анталии нормализируется, и очаги возгорания, в основном, взяты под контроль.