"Дети огня" взяли на себя ответственность за поджоги в Турции: кто они такие (видео)

На фоне продолжающихся масштабных лесных пожаров в Турции, в сети появились сообщения о том, что организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за поджоги.
Об этом сообщает Mash.
"Организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за поджоги лесов в Турции", - сказано в сообщении.
"Дети огня" являются частью организации РПК ("Рабочая партия Курдистана"), признанной в Турции террористической.
Как сообщает Daily Sabah, до этого организация неоднократно заявляла, что устроит массовые пожары в Турции. Также издание указывает, что сторонники РПК открыто радовались пожарам в соцсетях.
О деятельности террористов ранее высказывался и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Если есть предатели, которые зашли так далеко, чтобы поджечь нашу страну, это наш долг задержать их и обеспечить им самое суровое наказание", - сказал он.
Кроме того, он добавил, что власти полны решительности "уничтожить ячейки террористических группировок в городах".
Организация РПК, борющаяся за создание курдской автономии, была признана террористической не только в Турции, но и в США, ЕС, Канаде и ряде других стран.
Как сообщалось ранее, из-за масштабных пожаров в Турции шесть человек погибли и еще около 330 пострадали.