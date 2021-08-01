"Дети огня" взяли на себя ответственность за поджоги в Турции: кто они такие (видео)

На фоне продолжающихся масштабных лесных пожаров в Турции, в сети появились сообщения о том, что организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за поджоги.

Об этом сообщает Mash.

"Организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за поджоги лесов в Турции", - сказано в сообщении.

"Дети огня" являются частью организации РПК ("Рабочая партия Курдистана"), признанной в Турции террористической.

Как сообщает Daily Sabah, до этого организация неоднократно заявляла, что устроит массовые пожары в Турции. Также издание указывает, что сторонники РПК открыто радовались пожарам в соцсетях.

О деятельности террористов ранее высказывался и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если есть предатели, которые зашли так далеко, чтобы поджечь нашу страну, это наш долг задержать их и обеспечить им самое суровое наказание", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что власти полны решительности "уничтожить ячейки террористических группировок в городах".

Организация РПК, борющаяся за создание курдской автономии, была признана террористической не только в Турции, но и в США, ЕС, Канаде и ряде других стран.

Как сообщалось ранее, из-за масштабных пожаров в Турции шесть человек погибли и еще около 330 пострадали.