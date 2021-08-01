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Жертвами масштабных пожаров в Турции стали шесть человек, полиция задержала поджигателя

Жертвами масштабных пожаров в Турции стали шесть человек, полиция задержала поджигателя
10:20 Сегодня Телеграф

На западе Турции не утихают лесные пожары, начавшиеся 27 июля. Огонь уже уничтожил десятки гектаров леса, а полиция провинции Мугла сообщила об аресте подозреваемого в поджогах.

Как пишет в субботу, 31 июля, Hurriyet, личность предполагаемого поджигателя в полиции не раскрывают, отмечая лишь инициалы В. Б. и тот факт, что он якобы приехал из провинции Сакарья. Сообщается, что 29 июля в провинции Мугла зафиксировали два очага возгораний, которые за несколько дней уничтожили более 80 гектаров леса.

Жертвами пожаров стали шесть человек. Еще более 330 человек пострадали - часть из них госпитализировали.

По последним данным, в Турции зафиксировали 98 очагов возгорания, из которых взяли под контроль 88. Власти страны 31 июля объявили пораженные огнем провинции зоной стихийного бедствия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился выделить почти шесть миллионов долларов (около 159 млн грн) на ликвидацию последствий. Пожары пытаются потушить более четырех тысяч спасателей, 45 вертолетов и 9 беспилотников.

Напомним, что масштабные лесные пожары охватили Турцию 27 июля и продолжаются там до сегодня, 1 августа. За это время огонь несколько раз приближался к отелям с туристами, которых пришлось эвакуировать на пляж. В украинском МИД туристов просят воздержаться от поездок на турецкие курорты, которые охватил огонь. Однако, некоторые из них надеются получить скидку на отдых из-за пожаров.

Как сообщал "Телеграф", в сети опубликовали видео из очага пожаров в Турции.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Турция, Пожар, Задержание, Поджигатель.
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