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Як у фільмі жахів: в мережі опублікували відео з вогнища пожеж в Туреччині

Як у фільмі жахів: в мережі опублікували відео з вогнища пожеж в Туреччині
Оновлено 13:30 Сьогодні Телеграф Twitter

Лісові пожежі в Туреччині не вщухають. Постраждав південь держави - Бодрум, Мармарис, Анталія, Стамбул, Османие, Кайсері, Коджаелі, Адана і Мерсин.

Міністерство закордонних справ України рекомендує туристам не їхати в охопленої регіони Туреччини. 

У мережі з'являються видовищні відео палаючих лісів.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив п'ять провінцій на півдні країни зонами стихійного лиха. Це Османие, Мугла, Мерсін, Адана і Анталія.

Станом на ранок 31 липня локалізувати вдалося 88 з 98 лісових пожеж - повідомляють місцеві ЗМІ. 

Вогонь гасять понад тисячу пожежних машин, 45 вертольотів і шість літаків. Україна на допомогу Туреччині з ліквідацією пожеж направила два літаки Ан-32П. Вони приступили до гасіння вогню 30 липня увечері. Працює українська пожежна авіація в Анталії. 

Пожежі в Туреччині почалися 28 липня - вже є жертви серед місцевого населення. Попри небезпеку українські турагентства пропонують "гарячі" путівки в Туреччину, причому туристи сподіваються на знижки через стихійного лиха.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Авиация, Туреччина, Лісові пожежі, Стихійне лихо.
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