Як у фільмі жахів: в мережі опублікували відео з вогнища пожеж в Туреччині

Лісові пожежі в Туреччині не вщухають. Постраждав південь держави - Бодрум, Мармарис, Анталія, Стамбул, Османие, Кайсері, Коджаелі, Адана і Мерсин.

Міністерство закордонних справ України рекомендує туристам не їхати в охопленої регіони Туреччини.

У мережі з'являються видовищні відео палаючих лісів.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив п'ять провінцій на півдні країни зонами стихійного лиха. Це Османие, Мугла, Мерсін, Адана і Анталія.

Станом на ранок 31 липня локалізувати вдалося 88 з 98 лісових пожеж - повідомляють місцеві ЗМІ.

Turkey is still burning , 4 people were dead, more than 180 were injured as forest fire in 21 places near Turkish resort. #PrayForTurkey pic.twitter.com/Obz2yIf3Cb