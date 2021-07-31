Як у фільмі жахів: в мережі опублікували відео з вогнища пожеж в Туреччині

Лісові пожежі в Туреччині не вщухають. Постраждав південь держави - Бодрум, Мармарис, Анталія, Стамбул, Османие, Кайсері, Коджаелі, Адана і Мерсин.

Міністерство закордонних справ України рекомендує туристам не їхати в охопленої регіони Туреччини.

У мережі з'являються видовищні відео палаючих лісів.

Really scary forest fire in Turkey’s sea side town Antalya pic.twitter.com/tZ5S6N9lnL — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 31, 2021

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив п'ять провінцій на півдні країни зонами стихійного лиха. Це Османие, Мугла, Мерсін, Адана і Анталія.

Станом на ранок 31 липня локалізувати вдалося 88 з 98 лісових пожеж - повідомляють місцеві ЗМІ.

Turkey is still burning , 4 people were dead, more than 180 were injured as forest fire in 21 places near Turkish resort. #PrayForTurkey pic.twitter.com/Obz2yIf3Cb — (@Iam_MrBilal) July 31, 2021

Вогонь гасять понад тисячу пожежних машин, 45 вертольотів і шість літаків. Україна на допомогу Туреччині з ліквідацією пожеж направила два літаки Ан-32П. Вони приступили до гасіння вогню 30 липня увечері. Працює українська пожежна авіація в Анталії.

Пожежі в Туреччині почалися 28 липня - вже є жертви серед місцевого населення. Попри небезпеку українські турагентства пропонують "гарячі" путівки в Туреччину, причому туристи сподіваються на знижки через стихійного лиха.