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Пожары в Турции: огонь бушует на популярных курортах, туристов эвакуируют (постапокалиптические фото)

Пожары в Турции: огонь бушует на популярных курортах, туристов эвакуируют (постапокалиптические фото)
Обновлено 14:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер, ANADOLU, Hurriyet

На юге Турции с начала недели бушуют лесные пожары. Всего очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции. В результате пожаров 6 человек погибли и 410 человек пострадали.

На 1 августа спасатели смогли взять под контроль ситуацию со 107 пожарами.

Фото: Hurriyet

Пожары в Турции

Фото: ANADOLU

 Как сообщает Associated Press, пять пожаров продолжаются в популярных у туристов провинциях Анталья и Мугла. Дым растянулся на десятки километров. Его можно наблюдать даже на острове Кипр, который находится в 150 км от побережья Турции.

Фото: ANADOLU

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, ситуация носитуправляемый характер в районе Бодрума в провинции Мугла.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал в зоне бедствия и заявил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.

Фото: Твиттер

По сообщению ВВС,  курортном городе Бодрум эвакуировали три пятизвездочных отеля.

Пожары в Турции

Фото: Hurriyet

Местные СМИ публикую фото и видео, на которых видно, как люди со своими вещами бегут из опасного района, когда в город с горы, покрытой лесом, быстро приближается пожар. 

Отметим, 30 июля Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Турция, Мармарис, Бодрум, пожары в Турции.
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