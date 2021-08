Пожары в Турции: огонь бушует на популярных курортах, туристов эвакуируют (постапокалиптические фото)

На юге Турции с начала недели бушуют лесные пожары. Всего очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции. В результате пожаров 6 человек погибли и 410 человек пострадали.

На 1 августа спасатели смогли взять под контроль ситуацию со 107 пожарами.

Фото: Hurriyet

Фото: ANADOLU

Как сообщает Associated Press, пять пожаров продолжаются в популярных у туристов провинциях Анталья и Мугла. Дым растянулся на десятки километров. Его можно наблюдать даже на острове Кипр, который находится в 150 км от побережья Турции.

Фото: ANADOLU

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, ситуация носитуправляемый характер в районе Бодрума в провинции Мугла.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал в зоне бедствия и заявил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.

Фото: Твиттер

По сообщению ВВС, курортном городе Бодрум эвакуировали три пятизвездочных отеля.

Фото: Hurriyet

Местные СМИ публикую фото и видео, на которых видно, как люди со своими вещами бегут из опасного района, когда в город с горы, покрытой лесом, быстро приближается пожар.

| #Turkey evacuates hotels in Bodrum

▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk

— EHA News (@eha_news) July 31, 2021