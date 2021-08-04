Греция полыхает из-за аномальной жары, пожары уже подступили к Афинам (видео)

В Греции - аномальная жара, температура побила рекорд тридцатилетней давности. Наиболее высокую температуру - 47 градусов по Цельсию зафиксировали недалеко от Салоников. Рекордная жара снова вызвала масштабные пожары, еще неделю назад в Греции фиксировали 50 загораний в день. Большой лесной пожар уже подступил к столице - Афинам.

Об этом cообщает DW.

Во вторник, 3 августа, пожар подошел к промышленной зоне в пригороде Варимпомпи. Его тушат 300 пожарных и 10 самолетов.

Пламя охватило часть жилых кварталов - тысячи человек экстренно эвакуируют на север от Афин. Их расселяют в свободные гостиницы. В Афинах температура достигла 45 градусов и в ближайшие дни сильно не упадет.

Также из-за огня и дыма пришлось эвакуировать детский лагерь. Движение по дорогам затруднено.

Ранее "Телеграф" писал, что лесные пожары в Турции унесли жизнь 8 человек. Полыхает и в другой части мира - в Якутии выгорели 4 миллиона гектаров леса.