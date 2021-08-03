Сгорели три "Черногории" или четыре "Кипра": в Якутию для борьбы со стихией перебрасывают военных (видео)

По состоянию на 3 августа в Якутии продолжаются глобальные пожары, площадь которых уже превысила 4 миллиона гектаров леса. Для сравнения территория, уничтоженная огнем, равна по площади Дании или Швейцарии, двум Словениям, трем с половиной Черногориям или четыром Кипрам.

По информации местных СМИ, на момент выхода новости пожар охватил 4 млн 255 тыс. гектаров. А суточное увеличение площади, на которой бушует стихия, является рекордным: 344 тыс. га.

Помимо спасателей, огонь начали тушить и военные. В Минобороны появилось распоряжение перебросить в Якутию часть техники и личный состав для борьбы с огнем.

Напомним, что из-за мощных пожаров 2 августа в этом регионе исчезло Солнце.

Также "Телеграф" сообщал, что по Тверской области РФ пронесся смертоносный ураган, в результате которого погибли три человека и еще 13 доставили на вертолетах в больницы. На видео показаны разрушенные дома, некоторые из них восстановлению не подлежат.