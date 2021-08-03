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На Россию обрушился смертельный ураган: уничтожены дома, пострадавших увозят на вертолетах (видео)

На Россию обрушился смертельный ураган: уничтожены дома, пострадавших увозят на вертолетах (видео)
10:20 Сегодня Телеграф

В понедельник, 2 августа, в Тверской области РФ прошел сильнейший ураган, в результате которого погибли три человека и еще минимум 13 пострадали.

По информации российских СМИ, из-за грозового фронта и ветра с порывами до 25 м/с в городе Андреаполь и Осташковском округе рухнули десятки деревьев, линий электропередач, значительно повреждены более 60 частных домов. Некоторые, сетуют местные жители в соцсетях, и вовсе нельзя восстановить.

Сообщается, что одна из жертв урагана - студент из Москвы, который прибыл в Тверскую область с туристической целью.

Также известно, что из Андреаполя всех пострадавших увозят на вертолетах в областную клиническую больницу Твери.

Всю ночь в регионе работали коммунальщики, пытаясь восстановить электроснабжение и подачу воды. Однако без этих благ по-прежнему остается более 8000 человек, работы продолжаются.

Напомним, 2 августа в российской Якутии произошло странное явление: средь бела дня мгновенно стемнело, и с поля зрения местных жителей исчезло Солнце. Видео стихии, где с неба еще и падает "снег", впечатляет.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 271

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Ураган, Россия, Жертвы, Тверская область.
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