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Часть России средь бела дня лишилась Солнца: жители сетуют на апокалипсис и странный "снег" (видео)
Часть России средь бела дня лишилась Солнца: жители сетуют на апокалипсис и странный "снег" (видео)

Часть России средь бела дня лишилась Солнца: жители сетуют на апокалипсис и странный "снег" (видео)

Часть России средь бела дня лишилась Солнца: жители сетуют на апокалипсис и странный "снег" (видео)
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф

В понедельник, 2 августа, в российской Якутии произошло странное явление: средь бела дня мгновенно стемнело, и с поля зрения местных жителей исчезло Солнце.

По информации Телеграмм-каналов РФ, о ЧП сообщили жители Кобяйского улуса, которые испугались из-за внезапной тьмы. Позже оказалось, что свет закрыл плотный дым от пылающих лесов в Якутии, где сейчас продолжается 164 пожара. 

Отметим, что Солнце в этом районе пропадало дважды. Спустя час после первого затмения случился "рассвет", впрочем вскоре в части РФ снова стемнело. Более того, местные жители говорят о "летнем снеге" - пепле, который падает с неба, словно снежинки зимой.

Другие же твердят, что в Якутии произошел настоящий апокалипсис.

 
 
 
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Напомним, в российской Якутии лесные пожары даже не думают прекращаться: в огне находится 1,5 млн гектаров. 

"Если ад существует, то, наверное, он выглядит так", - пишут местные СМИ.

Для сравнения, площадь затронутого огнем леса можно сравнить с площадью Черногории или половиной Бельгии. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 181

Все по теме:

Пожары, Россия, Солнце, Якутия, Затмение, Темнота.
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