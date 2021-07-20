В России уже выгорела площадь, сравнимая с Черногорией (видео)

В российской Якутии лесные пожары даже не думают прекращаться. В настоящее время в огне находится 1,5 млн гектаров.

Об этом сообщает местный телеграм-канал 14News.

"Если ад существует, то, наверное, он выглядит так", - отметили в телеграм-канале.

Для сравнения там указали, что площадь затронутого огнем леса можно сравнить с площадью Черногории или половиной Бельгии.

Глава Якутии Айсен Николаев в причинах пожаров обвинил глобальные изменения климата.

"Безусловно, здесь причина одна — глобальные изменения климата, они происходят, мы видим, что в Якутии с каждым годом становится жарче", - сказал он.

Вместе с тем, как отмечают в "Гринписе", проблема с тушением пожаров заключается в катастрофическом недофинансировании местных пожарных.

"Если хотя бы на день-два опаздывают с тушением, то пожар, как правило, уже разрастается до таких масштабов, что в сухую погоду потушить его невозможно", - рассказал BBC руководитель лесного отдела "Гринписа" Алексей Ярошенко.

Также в организации поделились неоптимистичным прогнозом, согласно которому помочь с тушением огня могут лишь дожди, а их ждать придется до середины августа.

Глава Якутии Николаев назвал недофинансированность противопожарных мер основной причиной многолетних пожаров в республике. 6 руб за га в #Якутия при 100 руб за га в #ЦФО. То есть, дело опять в неадекватности управленческих решений, а не в погоде. pic.twitter.com/zhWKw5ulGI — СТУПИН ЕВГЕНИЙ (@advokat_stupin) July 20, 2021

Пожары на моей Родине! Якутия сейчас в огне, очень зол, что власть делает ровным счётом ничего. А больше обидно, что нужны будут десятилетия, если не больше, чтобы природа смогла восстановиться! Ну как, работают поправки в конституцию про охрану окружающей среды? pic.twitter.com/0yG2UlxPya — Вячеслав Якименко (@yakimenkovyache) July 19, 2021

Вместе с тем, крупнейший город региона - Якутск - уже несколько дней укутан плотным смогом, из-за которого людям рекомендовано сидеть дома. Концентрация загрязняющих веществ городе настолько высока, что воздух стал фактически ядовитым.

Однако на Якутии проблемы России не заканчиваются. Масштабные лесные пожары также вспыхнули возле Санкт-Петербурга - в Карелии.