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В России уже выгорела площадь, сравнимая с Черногорией (видео)

В России уже выгорела площадь, сравнимая с Черногорией (видео)
Обновлено 18:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В российской Якутии лесные пожары даже не думают прекращаться. В настоящее время в огне находится 1,5 млн гектаров. 

Об этом сообщает местный телеграм-канал 14News. 

"Если ад существует, то, наверное, он выглядит так", - отметили в телеграм-канале. 

Для сравнения там указали, что площадь затронутого огнем леса можно сравнить с площадью Черногории или половиной Бельгии. 

Глава Якутии Айсен Николаев в причинах пожаров обвинил глобальные изменения климата. 

"Безусловно, здесь причина одна — глобальные изменения климата, они происходят, мы видим, что в Якутии с каждым годом становится жарче", - сказал он. 

Вместе с тем, как отмечают в "Гринписе", проблема с тушением пожаров заключается в катастрофическом недофинансировании местных пожарных. 

"Если хотя бы на день-два опаздывают с тушением, то пожар, как правило, уже разрастается до таких масштабов, что в сухую погоду потушить его невозможно", - рассказал BBC руководитель лесного отдела "Гринписа" Алексей Ярошенко.

Также в организации поделились неоптимистичным прогнозом, согласно которому помочь с тушением огня могут лишь дожди, а их ждать придется до середины августа. 

Вместе с тем, крупнейший город региона - Якутск - уже несколько дней укутан плотным смогом, из-за которого людям рекомендовано сидеть дома. Концентрация загрязняющих веществ городе настолько высока, что воздух стал фактически ядовитым. 

Однако на Якутии проблемы России не заканчиваются. Масштабные лесные пожары также вспыхнули возле Санкт-Петербурга - в Карелии

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Пожар, Россия, Якутия, Стихийное бедствие.
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