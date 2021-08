В Северной Македонии сгорели 750 га леса, полыхает в соседних Албании, Болгарии и Косово - есть жертвы (фото, видео)

Вслед за масштабными пожарами в Турции и Греции, загорелись леса в Северной Македонии, Косово, Албании и Болгарии.

Об этом сообщает македонский портал TV24.

Возгорания в Северной Македонии гасят пожарные, военные и волонтеры, ожидают прибытия помощи из соседней Словении. Уже прибыла поддержка из Болгарии и Сербии. ЕС пообещал также технику из Швеции, Франции, Австрии. Местные жители сообщают, что у пожарных не хватает оборудования.

Горят леса в Пехчево-Берово, там вертолеты, вылетевшие на тушение, не смогли приблизиться к возгоранию из-за сильного жара. Возгорания фиксируют также в районе городов Македонски-Брод, Тетово, Делчево - на горе Голак. Правительство Северной Македонии ввело режим кризисной ситуации.

Most of the people have left their homes, and some of those who stay are fighting for their homes by their own because we do not have functional firefighting aircraft or helicopters.We need internacional help!!

