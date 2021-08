Выжженная пустошь: фото и видео, как сейчас выглядит сгоревший город в США

Городок Гринвилл в Калифорнии, США на следующий день после пожара который практически сжег его дотла напоминает кадры из постапокалиптических фильмов.

[FLASH] Le #DixieFire est désormais le 3e plus gros #incendie de l'histoire de la #Californie. Le feu, qui génère son propre #climat et est visible depuis l'espace, a ravagé #Greenville : il ne reste plus rien, sauf des cendres. (Le Figaro) #EtatsUnis pic.twitter.com/sTWwid9Bnn — La Plume Libre (@LPLdirect) August 7, 2021

Пользователи Twitter делятся кадрами последствий лесного пожара "Дикси" в историческом городке, основанном во время золотой лихорадки. Из-за пожара эвакуировали город Честер. Лесной пожар "Дикси" уже 130 тысяч гектаров леса.

Images from Greenville Thursday August 6. Devastating covering the #DixieFire the last few days. Hopefully with calmer weather over the weekend crews can make some serious headway. pic.twitter.com/xXo8PH4wVP — SoCalFirePhoto (@SoCalFirePhoto) August 7, 2021

#Greenville #California estaba situada a 260 km al N de #Sacramento, vivían 800 personas. La ciudad tenía 150 años de historia. Fundada por colonos y comerciantes, se asentaron atraídos por el oro. Ha quedado inhabitable y reducida a cenizas tras el incendio #Dixie. pic.twitter.com/Gb4WqMqXZp — Antonio Aretxabala (@AAretxaba) August 7, 2021

The Dixie Fire tore through the town of Greenville, CA, leaving it almost entirely destroyed on Wednesday. “My heart is just aching…” said Congressman Doug LaMalfa, who represents California’s first district. “We lost Greenville tonight.” pic.twitter.com/CDkUgR9YTV — Local News 8 (@localnews8) August 7, 2021

Ранее "Телеграф" писал о том, что пожары охватили практически все регионы земного шара. В Якутии, в Российской Федерации огонь подобрался к нефтебазе - пожарные пытаются сдержать стихию. В Греции людей от стены огня спасали на пароме. Также там огонь вплотную приблизился к столице - Афинам, уже загорелись дома и предприятия в пригороде. В Европе горят Албания, Косово, Северная Македония и Болгария.