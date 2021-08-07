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Якутия в огне - пожар подобрался к нефтебазе и уничтожил лагерь волонтеров (видео)

Якутия в огне - пожар подобрался к нефтебазе и уничтожил лагерь волонтеров (видео)
Обновлено 13:10 Сегодня Телеграф Максим Зверев/ТАСС

В Якутии (Республика Саха) РФ продолжаются пожары - 7 августа сообщили о том, что огонь подбирается к нефтебазе в поселке Сангар. Лес горит сразу в 159 местах. От нефтебазы до стены огня - всего полтора километра. 

По информации МСЧ России, пожарные проложили защитную полосу перед резервным парком нефтебазы "Саханефтегазсбыт" и надеются на смену ветра. 

Лесной пожар распространяется по верховьям деревьев с ужасающей скоростью и охватывает людей со всех сторон - в лесу сгорел лагерь волонтеров, пока они тушили огонь в другом месте. Тем не менее большинство из них приняло решение остаться и бороться со стихией. 

Огонь в Якутии уже перекинулся на село Бяс-Кюель, там сгорела часть домов и хозпостроек, жителей эвакуируют.

Это село находится в Кобяйском районе республики. Там существует угроза и другим населенным пунктам. Местные жители сообщают, что обещанный вертолет на тушение не прилетел.

Минзрав Якутии уже дал рекомендации жителям региона завешивать окна мокрой тканью, а беременным и детям советуют как можно реже выходить на улицу.  

Ранее "Телеграф" писал, что в США лесные пожары сожгли в Калифорнии целый город. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Пожар, РФ, Якутия, Республика Саха, Лесной пожар, Нефтебаза.
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