Лесные пожары превратили в пепел целый город в США (фото, видео)

В США месяц не могут справиться с лесными пожарами, которые охватили 14 штатов. Зафиксировали 100 возгораний. В Калифорнии бушует лесной пожар "Дикси" - он охватил огнем около 146 тысяч гектаров леса. Более 16 тысяч людей эвакуировали. Городок Гринвилл в Калифорнии выгорел практически дотла, пострадали исторические здания.

Об этом сообщает AP.

Городок Гринвилл построили во время Золотой лихорадки в Сьерра-Невада. Согласно историческим данным он уже выгорал дотла - в 1881 году. В 2021 году пожар "Дикси" сжег более 100 домов.

Devastating scenes as the Dixie fire raged in Greenville, California yesterday. The fire burned through dozens of homes and businesses and continues to forge towards other residential communities. pic.twitter.com/ELgWYIueTQ

Спасателям пришлось эвакуировать жителей на своих машинах, потому что пожар заключил город в "огненные объятия" с двух сторон. Многие местные жители не хотели эвакуироваться, пытаясь самостоятельно спастись от пожара в домах.

Кроме Гринвилла пострадали и другие города штата Калифорния, пожар активен возле Колфакса, Честера, Парадайза. Про погибших не сообщается.

Сложность тушения пожара в том, что ветер постоянно меняет направление и на улице стоит жара - рекордная засуха за 30 лет.

1000 days.

That's exactly how long it's been between Paradise's destruction in the Camp Fire, and Greenville's fate last night in the #DixieFIre.

Horrible echoes.

The Dixie grew by 50,000 acres yesterday, making it the 6th largest in state history. pic.twitter.com/FF1Vn22yuv