Июль 2021 вошел в ТОП-3 самых жарких за всю историю наблюдений

Июль 2021 года стал одним из самых жарких месяцев средины лета за всю историю наблюдений, уступив только июлям в 2016 и 2019 годах. Последние семь лет уже назвали самыми теплыми в истории наблюдений, а из-за аномальной жары с колоссальной скоростью тают льды в Гренландии.

Про климатический рекорд июля 2021 сообщает Reuters.

Европейские ученые вынесли такой вердикт проанализировав показатели максимальных температур по всем странам от США до Финляндии. Многие европейские страны, в частности Греция, фиксировали температурные рекорды, которые привели к пожарам. Полыхало также и в Турции, где огонь охватил 32 провинции.

Старший научный сотрудник Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза Фрея Вамборг отметила, что прошлый месяц разделил с июлем 2020 года третью позицию "самого жаркого".

Данные Copernicus фиксирует с 1950 года, но записи имеющиеся в службе восходят к 19 столетию.

Изменения климата приводят к аномальным погодным условиям на всей планете - в Калифорнии, США пронесся огненный торнадо в Долине Смерти, в Антарктиде зафиксировали температурный рекорд, а в Бразилии неожиданно выпал снег, повредив урожай кофе.

Аномальная жара приводит не только к климатическим изменениям, но и вызывает развитие технологий. Как писал "Телеграф", в Дубае с помощью дронов и лазеров вызывают дождь.