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Июль 2021 вошел в ТОП-3 самых жарких за всю историю наблюдений

Июль 2021 вошел в ТОП-3 самых жарких за всю историю наблюдений
00:41 Сегодня Телеграф Иллюстрация

Июль 2021 года стал одним из самых жарких месяцев средины лета за всю историю наблюдений, уступив только июлям в 2016 и 2019 годах. Последние семь лет уже назвали самыми теплыми в истории наблюдений, а из-за аномальной жары с колоссальной скоростью тают льды в Гренландии.

Про климатический рекорд июля 2021 сообщает Reuters.

Европейские ученые вынесли такой вердикт проанализировав показатели максимальных температур по всем странам от США до Финляндии. Многие европейские страны, в частности Греция, фиксировали температурные рекорды, которые привели к пожарам. Полыхало также и в Турции, где огонь охватил 32 провинции. 

Старший научный сотрудник Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза Фрея Вамборг отметила, что прошлый месяц разделил с июлем 2020 года третью позицию "самого жаркого". 

Данные Copernicus фиксирует с 1950 года, но записи имеющиеся в службе восходят к 19 столетию. 

Изменения климата приводят к аномальным погодным условиям на всей планете -  в Калифорнии, США пронесся огненный торнадо в Долине Смерти, в Антарктиде зафиксировали температурный рекорд, а в Бразилии неожиданно выпал снег, повредив урожай кофе. 

Аномальная жара приводит не только к климатическим изменениям, но и вызывает развитие технологий.  Как писал "Телеграф", в Дубае с помощью дронов и лазеров вызывают дождь. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Рекорд, Температура, Климат, Аномальная жара, Изменение климата, июль 2021.
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