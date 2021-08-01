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Жара в Гренландии - растаяло 8,5 миллиарда тонн льда за один день

Жара в Гренландии - растаяло 8,5 миллиарда тонн льда за один день
05:21 Сегодня Телеграф Visit Greenland

Последняя неделя июля стала рекордно жаркой в Гренландии - в среду там зафиксировали температурный рекорд за все время наблюдений - 19,8 градусов выше нуля по Цельсию. Это привело к масштабному таянию льдов. 

Об этом сообщает сайт мониторинга Polar Portal.

Из-за высокой температуры ледяной щит Гренландии тает с ужасающей скоростью. За вторник растаяло 8,5 миллиарда тонн льда, а уже в четверг зафиксировали практически такой же результат - 8,4 миллиарда тонн. 

Вода от таяния ледников стекает в океан повышая глобальный уровень моря. Сильное таяние льдов вызвал антициклон, который удерживает над Гренландией теплый воздух. 

Подобные атмосферные аномалии регистрировали и в 2020, в этом году они более продолжительные. Рекордом таяния льдов Гренландии считается 2019 год, тогда была зафиксирована потеря 11 миллиардов тонн льда за сутки. 

Уровень мирового океана повышается каждый год. Таяние льдов Гренландии рекордное за 12 тысяч лет. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд.  С 1994 Гренландия и Антарктида вместе потеряли 6,3 триллионов тонн льда.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Рекорд, Гренландия, Температура, Таяние льдов.
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