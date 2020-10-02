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Ледники в Гренладнии тают с бешеной скоростью: чем это опасно

Ледники в Гренладнии тают с бешеной скоростью: чем это опасно
Обновлено 10:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В ходе нового исследования американские ученые пришли к выводу, что темпы потери льда в Гренландии в этом столетии значительно превышают все показатели за последние 12 000 лет.

Ученые смоделировали ледяной покров Гренландии, чтобы понять прошлое, настоящее и будущее ледникового щита. Для этого они использовали  информацию о древнем климате, создали модель покрова того времени и сравнили с реальными современными измерениями.

Упадок ледникового щита в  XXI веке подчеркивает, насколько экстремальными могут быть прогнозируемые потери в ближайшие 100 лет.

"Мы так сильно изменили нашу планету, что темпы таяния ледяного покрова в этом столетии будут больше, чем все, что мы видели за последние 12 000 лет", — сообщил Джейсон Бринер, доктор философии и профессор геологии Университета в Колледже искусств и наук Буффало.

Профессор отметил, что даже если удастся достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2100 году, в Гренландии все равно растает много льда.  Миллиарды тонн льда могут растаять в этом столетии в зависимости от различных сценариев выбросов CO2. Однако, на скорость таяния ледников все же сильно будет влиять количество углекислого газа, которое будет выделяться в будущем. 

Ученые считают, что данное исследование подтверждает необходимость того, чтобы страны во всем мире "сели на массивную энергетическую диету" и приняли эти меры сейчас. Сокращение выбросов парниковых газов может помочь замедлить сокращение ледяных щитов и смягчить повышение уровня моря. 

Последствиями "скоростного" таяния ледников будет увеличение количества пресной воды, что в свою очередь приведет к повышению уровня моря. Такие "события" могут также повлиять на силу Гольфстрима в Северной Атлантике.

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Профессор Бринер считает, что это исследование вносит очень важный вклад в понимание проблемы глобального потепления, результаты которого отрезвляют и открывают глаза на ситуацию.

"У нас есть долгосрочные графики изменения температуры, от прошлого к настоящему к будущему, которые показывают влияние парниковых газов на температуру Земли. И теперь впервые у нас есть длительный график воздействия этой температуры — в форме таяния ледяного щита Гренландии" - говорит Бринер.

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Экология, Ледники, Таяние ледников.

Автор:

Телеграф
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