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В Мировом океане зафиксировали убийственные "волны жары" - все из-за глобального потепления

В Мировом океане зафиксировали убийственные "волны жары" - все из-за глобального потепления
20:14 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Ученые из Бернского университета заявили о том, что глобальное потепление приводит к возникновению в океане "волн жары". Обширные скопления горячей воды вызывают гибель морских организмов.

"Волны жары" возникают не только на суше. В 2013 году огромное скопление аномально нагревшейся воды из Тихого океана прошло вдоль побережья Северной Америки, приведя к массовой гибели животных. Бурный рост цианобактерий вызвал "цветение" воды и накопление токсинов, тропические виды переместились в обычно прохладные воды, нарушился нормальный годовой цикл размножения некоторых рыб. Одной только тихоокеанской трески погибло порядка 100 миллионов особей.

Вода в этой температурной аномалии была разогрета на 4 °С выше нормальной, и полностью она "рассосалась" лишь в 2015-м. Но случай был далеко не единственным: аналогичные явления наблюдаются в других океанах и регионах планеты. Новая работа, проведенная Шарлоттой Лауфкеттер (Charlotte Laufkötter) и ее коллегами из Бернского университета, показывает, что благодаря глобальному потеплению подобные события стали происходить более чем вдесятеро чаще прежней нормы.

В статье, опубликованной в журнале Science, ученые обобщили данные наблюдений за 300 самыми заметными "волнами жары" в Мировом океане, зарегистрированными с 1981 по 2017 год. В среднем они держались по 40 дней, покрывая пространство около 1,5 миллиона квадратных километров и достигая температуры на 5 °С выше окружающей воды. Вместе с тем авторы отмечают, что частота, продолжительность и интенсивность этих событий за наблюдаемый период возросли.

Глобальное потепление

Температурная аномалия в восточной области Тихого океана в мае 2015 г.

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Далее ученые сфокусировались на семи наиболее мощных морских "волнах жары". По их оценкам, прежде такие события возникали лишь раз в несколько сотен, а то и тысячу лет. Однако, как показало проведенное моделирование, рост глобальной температуры заставляет их приходить куда чаще. При увеличении ее на 1,5 °C они будут появляться каждое десятилетие, на 3 °C - каждый год. Модель показала, что лишь со временем, если потепление останавливалось, океан постепенно восстанавливал тепловой баланс - и частота "волн жары" снова снижалась.

Как сообщалось ранее, исследователи из Великобритании изучили тенденцию океанов нагреваться. Для этого они использовали необычный способ - измеряли скорость распространения волн землетрясений.

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Мировой океан, Глобальное потепление, Климат.

Автор:

Телеграф
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