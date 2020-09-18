Разрушительные последствия: к 2100 году уровень моря может еще больше подняться

Устойчивые выбросы парниковых газов могут привести к повышению уровня мирового океана почти на 40 сантиметров в этом столетии, поскольку ледяные щиты в Антарктиде и Гренландии продолжают таять.

Гигантские ледяные шапки содержат достаточно замороженной воды, чтобы поднять океан на 65 метров, и исследователи все больше обеспокоены тем, что скорость их таяния соответствует наихудшим сценариям повышения уровня моря от ООН .

Эксперты обнаружили, что согласно сценарию с высокими выбросами, потеря льда в Антарктиде приведет к повышению уровня моря на 30 см к концу столетия, а таяние Гренландии добавит еще 9 см.

Такое увеличение будет иметь разрушительные последствия во всем мире, увеличивая разрушительную силу штормовых нагонов и подвергая прибрежные районы, где проживают сотни миллионов людей, многократным и сильным наводнениям .

Даже в сценарии с более низкими выбросами Гренландский покров поднимет уровень океана примерно на 3 см к 2100 году.

ISMIP6 означает прогнозы повышения уровня моря до 2100 года из-за таяния ледникового щита Гренландии. Заштрихованная красным область — это проекция пессимистического сценария, а заштрихованная синим — проекция оптимистичного сценария. Предоставлено: Хайко Гельцер и др., Криосфера , 17 сентября 2020 г.

До начала XXI века ледяные щиты Западной Антарктики и Гренландии обычно накапливали столько же массы, сколько и теряли. Другими словами, сток был компенсирован свежим снегопадом. Но за последние два десятилетия нарастающие темпы глобального потепления нарушили этот баланс.