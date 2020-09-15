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Гренландия тает: крупнейший ледник раскололся на части

Гренландия тает: крупнейший ледник раскололся на части
11:45 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pexels.com
В Гренландии от крупнейшего из оставшихся арктических шельфовых ледников — 79N — откололся большой массив льда площадью около 110 кв. км.

Спутниковые снимки показывают, что ледник, который еще называют Nioghalvfjerdsfjorden, раскололся на множество мелких частей. Это очередное свидетельство быстрых климатических изменений, происходящих в Гренландии, говорят ученые.

"Температура воздуха в этом регионе поднялась на 3 градуса Цельсия с 1980 года. А в 2019 и 2020 годах были зафиксированы рекордно высокие температуры", — рассказала в интервью исследовательница Дженни Туртон из немецкого Университета Эрлангена — Нюрнберга.

Длина ледника 79N составляет примерно 80 км в длину и 20 км в ширину. Он является плавучей передней частью Северо-восточного ледяного потока Гренландии, где он впадает с суши в океан и становится плавучим. На переднем крае 79N разделяется надвое, при этом одна часть направлена на север. Это ответвление ледника и разрушилось.

Ледник серьезно пострадал еще в 2019 году, покрывшись глубокими трещинами. В 2020 году ситуацию еще больше усугубило теплое лето. Ответвление ледника раскололось на множество айсбергов. Фотографии со спутника наглядно демонстрируют, что температура в регионе выросла. Это можно понять по большому количеству мест с подтаявшей водой на ледяной поверхности.

Вода вредит ледяным массивам. Она заполняет и расширяет трещины. Вода давит на них, раскалывая лед до самого основания. Этот процесс называется гидроразрыв. В результате шельф ледника ослабевает. Океанографы также задокументировали повышение температуры морской воды, из-за чего, несомненно, ледник тает и снизу.

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"79N лишь недавно стал крупнейшим из оставшихся арктических шельфовых ледников. Это случилось после того, как в период с 2010 по 2012 год ледник Петермана в Гренландии существенно уменьшился", — рассказал Джейсон Бокс из Геологической службы Дании и Гренландии.

"Важность 79N в том, как он прикреплен к внутреннему ледяному покрову. Смысл в том, что, если климат будет меняться в соответствии с прогнозами, в какой-то момент этот участок Гренландии будет терять ледники быстрее других", — сказал он.

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Все по теме:

Экология, Гренландия, Ледник, Глобальное потепление, Климат.

Автор:

Телеграф
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