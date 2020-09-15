"Сотни тысяч и, возможно, даже миллионы": на юго-западе США массово гибнут перелетные птицы

Биологи из Университета штата Нью-Мексико пытаются выяснить, почему по всему штату находят сотни тысяч перелетных птиц.

20 августа на ракетном полигоне Белых песков армии США и национальном памятнике Уайт-Сэндс было обнаружено большое количество мертвых птиц.

То, что сначала считалось единичным инцидентом, оказалось гораздо более серьезной проблемой, когда в регионах по всему штату были найдены еще сотни мертвых птиц.

"Это просто ужасно. Это шестизначное число. Это очень большое событие, сотни тысяч и, возможно, даже миллионы мертвых птиц", - сказала Марта Десмонд, профессор факультета рыб, дикой природы и природоохранной экологии Университета.

Среди возможных причин, биологи называют лесные пожары в Калифорнии и других западных штатах. Из-за них птицы были вынуждены совершить раннюю миграцию, до того, как они были готовы.

"Птицы могли не иметь достаточно жира, чтобы выжить. У некоторых птиц, возможно, даже не было запасов, чтобы начать миграцию, поэтому они умерли на месте", - сказал Десмонд.

Ученые допускают, что некоторым птицам пришлось изменить свои пути миграции, в то время как другие могли вдохнуть дым и получить повреждение легких.

Тем не менее, у биологов все еще остается много вопросов.

"Мы начали наблюдать случаи смерти птиц в августе. Помимо погодных явлений происходит кое-что еще, и мы не знаем, что это такое", - добавила она.

Птицы будут отправлены в лабораторию судебно-медицинской экспертизы Службы охраны рыб и диких животных США в Орегоне для вскрытия трупов и определения причины их смерти, но для получения результатов могут потребоваться недели.