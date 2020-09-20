Исследователи из Великобритании изучили тенденцию океанов нагреваться. Для этого они использовали необычный способ — измеряли скорость распространения волн землетрясений.

Ученые нашли новый способ измерения потепления океана, используя звуковые волны от подводных землетрясений. Они отмечают, что их метод работает, потому что звук быстрее движется в более теплой воде. Команда изучала звуковые данные из Индийского океана, излучаемые землетрясениями за последние десять лет.

Исследователи заметили, что по мере нагревания океанов, звуковые волны также увеличили свою скорость. Их новый метод показал, что тенденция к потеплению в Индийском океане была намного выше, чем в исследованиях других ученых.

При этом они обнаружили, что 90% энергии, удерживаемой в нашей атмосфере парниковыми газами, поглощается океанами. При этом проведение точных измерений температуры в различных местах и на различных глубинах является большой проблемой для исследователей. Они решили ее развертыванием около 4 тыс. автономных устройств, которые собирают информацию о температуре.

Исследователи отметили, что их метод не требует больших финансовых ресурсов, так как они уже используют данные, которые собрали другие ученые. При этом они могут исследовать температуру даже глубже, чем обычно — даже ниже 2 км.

В своих исследованиях ученые показали, что потепление в Индийском океане в течение последнего десятилетия происходило быстрее, чем в предыдущих исследованиях. "Важно подчеркнуть, что это результат, который применим к данному конкретному региону и к данному конкретному десятилетию", — отмечают они.