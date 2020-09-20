Скачать
Воскресенье, 20.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Наибольший суточный прирост заболевших: в Минздраве назвали ряд регионов
Наибольший суточный прирост заболевших: в Минздраве назвали ряд регионов
Кличко: в столице 343 заболевших COVID-19 за сутки
Кличко: в столице 343 заболевших COVID-19 за сутки
В "Танцы со звездами" пришел известный футбольный тренер (Видео танца)
В "Танцы со звездами" пришел известный футбольный тренер (Видео танца)
20 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
20 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Ученые нашли новый способ измерения потепления океана

Ученые нашли новый способ измерения потепления океана
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Исследователи из Великобритании изучили тенденцию океанов нагреваться. Для этого они использовали необычный способ — измеряли скорость распространения волн землетрясений.

Ученые нашли новый способ измерения потепления океана, используя звуковые волны от подводных землетрясений. Они отмечают, что их метод работает, потому что звук быстрее движется в более теплой воде. Команда изучала звуковые данные из Индийского океана, излучаемые землетрясениями за последние десять лет.

Исследователи заметили, что по мере нагревания океанов, звуковые волны также увеличили свою скорость. Их новый метод показал, что тенденция к потеплению в Индийском океане была намного выше, чем в исследованиях других ученых.

При этом они обнаружили, что 90% энергии, удерживаемой в нашей атмосфере парниковыми газами, поглощается океанами. При этом проведение точных измерений температуры в различных местах и на различных глубинах является большой проблемой для исследователей. Они решили ее развертыванием около 4 тыс. автономных устройств, которые собирают информацию о температуре.

Исследователи отметили, что их метод не требует больших финансовых ресурсов, так как они уже используют данные, которые собрали другие ученые. При этом они могут исследовать температуру даже глубже, чем обычно — даже ниже 2 км.

Разрушительные последствия: к 2100 году уровень моря может еще больше подняться

В своих исследованиях ученые показали, что потепление в Индийском океане в течение последнего десятилетия происходило быстрее, чем в предыдущих исследованиях. "Важно подчеркнуть, что это результат, который применим к данному конкретному региону и к данному конкретному десятилетию", — отмечают они.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Экология, Землетрясение, Океан, Потепление.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: Ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке
02 Разумков: Нардеп Юрченко не сложил полномочия
03 Динамо в нервном матче переиграло Львов (Видео)
04 Напряженность растет: США перебросят дополнительные силы в Сирию после стычек с войсками РФ
05 Кадровые ротации в Кабмине: Разумков объяснил, почему сейчас "нецелесообразно" менять министров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прогреет до +26°: чем удивит прогноз погоды в Украине
Прогреет до +26°: чем удивит прогноз погоды в Украине
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Президент призвал украинцев бороться и менять государство
Президент призвал украинцев бороться и менять государство
Realme готовит к выходу еще одни &quot;умные&quot; часы
Realme готовит к выходу еще одни "умные" часы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь