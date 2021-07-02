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Новый рекорд глобального потепления в Антарктиде: там теплее, чем в Украине в начале лета (видео)

Новый рекорд глобального потепления в Антарктиде: там теплее, чем в Украине в начале лета (видео)
Обновлено 09:25 Сегодня Телеграф WMO

Антарктика нагревается - на станции Эсперанса в Аргентине зафиксировали очередной рекорд высокой температуры - 18,3° C. Предыдущий рекорд для земель всего региона поставили еще в 2015 году. Тогда на Эсперансе зарегистрировали температуру 17,5 ° C. 

При этом, как сообщает Всемирная метеорологическая организация, наивысшую температуру льда и суши Антарктиды отметили еще в 1982 году. Тогда, по данным ученых, температура подскочила до 19,8 ° C. 

Секретарь ВМО, профессор Петтери Таллас отметил, что потепление этого региона - одно из самых быстрых на планете и влияет на изменение климата и повышение уровня моря. Также он сказал, что Антарктический полуостров потеплел на 3 градуса за последние 50 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что необычные климатические условия испытали на себе украинцы в начале этого лета

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Климат, Антарктика, Потепление.
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