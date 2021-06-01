Майский дождь в начале лета: какими будут первые дни июня в Украине

Во вторник наконец-то стартует лето, впрочем, начало июня не сулит украинцам ни тепла, ни сухой погоды.

Об этом информирует Украинский гидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

По словам эксперта, над Крымом и Приазовьем 1 июня разместится циклон, который принесет дожди и ветра на большую часть нашей страны. Ливни ожидаются на юге, востоке и в центральных областях Украины. Тем временем в западных регионах возможны лишь небольшие дожди.

Температуру воздуха летней также не назовешь: столбики термометра в первый день лета покажут, преимущественно, +15+17 градусов. Теплее всего будет в Луганске и Донецке: до +23-х.

В Киеве сегодня будет сухо, однако с температурой +14+16 и порывами ветра.

В последующие дни температура будет аналогичной сегодняшнему дню. А потеплеет лишь на следующей неделе: столбики термометров поднимутся до +25-ти.

Напомним, более 30 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за осложнения погодных условий.