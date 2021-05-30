Непогода обесточила десятки населенных пунктов в Украине: в каких регионах ситуация хуже всего

По состоянию на утро воскресенья, 30 мая, более 30 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за осложнения погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате порывов ветра и грозы из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 34 населенных пункта в трех областях, а именно Днепропетровская - 17 Запорожская - 10 и Донецкая - 7.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Стоит напомнить, что 29 мая Украину накрыли сильные ливни и грозы. Города буквально поплыли от обильных осадков. Так, после мощного дождя Кривой Рог ушел под воду. В Черниговской области из-за непогоды произошло два пожара в хозяйственных постройках.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Украине ожидаются дожди с грозами по всей территории, кроме юга.