Скачать
Суббота, 29.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
На должность главы САП претендует ставленник Ермака - источник
На должность главы САП претендует ставленник Ермака - источник
Вакцинация от COVID-19 в МВЦ в Киеве: что важно знать желающим сделать прививку
Вакцинация от COVID-19 в МВЦ в Киеве: что важно знать желающим сделать прививку
"Поведение Беларуси - это многоходовая игра Путина": генерал объяснил, как Киев должен реагировать на поступки Лукашенко
"Поведение Беларуси - это многоходовая игра Путина": генерал объяснил, как Киев должен реагировать на поступки Лукашенко
Германия может изменить позицию по "Северному потоку-2": озвучен оптимистичный прогноз
Германия может изменить позицию по "Северному потоку-2": озвучен оптимистичный прогноз

Кривой Рог уходит под воду после мощного ливня: фото и видео

Кривой Рог уходит под воду после мощного ливня: фото и видео
Обновлено 19:18 Сегодня Телеграф

На последние выходных мая в Украину пришла непогода и многие города попросту "поплыли". 

Залило дождями и родной город президента Украины Кривой Рог. 

Фотографиями и видео с места делятся пользователи сети. 

"Мэрия, ау, про ливневки забыли? Каждый год одно и то же", - написал в Фейсбук местный житель Ладо Яковлев. 

Не выдержал потопа и местный супермаркет Ашан. 

Огромное количество воды на дорогах было замечено и в Центрально-Городском районе возле Сильпо. 

Дождь в Кривом Роге Дождь в Кривом Роге

С дождем не справилась и одна из многоэтажек на Курчатова. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Хуевый Кривбасс (@hyevuy.kr)

 

Как сообщалось ранее, после массивных дождей затопило оккупированный Симферополь, а многочисленные видео с места разместили в сети.

Согласно данным синоптиков, дожди ожидаются в Украине в субботу и воскресенье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 244

Все по теме:

Погода, Дожди, Днепропетровская область, Кривой Рог, Грозы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спустя несколько недель поисков в Турции нашли тело пропавшей альпинистки из Одессы: как она погибла
02 "Сожрали Наташку": Поклонская покинула ряды партии Путина и пообещала "надеть китель" (видео)
03 Путин будет давить на Байдена, вопрос Украины для него критически важен: чего ждать от саммита президентов США и России
04 "С такими друзьями и врагов не нужно": Франков о пьяном инциденте с Шевчуком (видео)
05 Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин будет давить на Байдена, вопрос Украины для него критически важен: чего ждать от саммита президентов США и России
Путин будет давить на Байдена, вопрос Украины для него критически важен: чего ждать от саммита президентов США и России
Под Днепром грузовик подмял под себя вылетевшую на встречку Toyota: много погибших (фото)
Под Днепром грузовик подмял под себя вылетевшую на встречку Toyota: много погибших (фото)
Бежала от &quot;русского мира&quot; по минному полю: появилось видео со сбежавшей из Горловки девушкой
Бежала от "русского мира" по минному полю: появилось видео со сбежавшей из Горловки девушкой
С новой стрижкой: звезда &quot;Игры престолов&quot; и &quot;Люди Икс&quot; продемонстрировала смелый образ (фото)
С новой стрижкой: звезда "Игры престолов" и "Люди Икс" продемонстрировала смелый образ (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь