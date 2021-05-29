Кривой Рог уходит под воду после мощного ливня: фото и видео

На последние выходных мая в Украину пришла непогода и многие города попросту "поплыли".

Залило дождями и родной город президента Украины Кривой Рог.

Фотографиями и видео с места делятся пользователи сети.

"Мэрия, ау, про ливневки забыли? Каждый год одно и то же", - написал в Фейсбук местный житель Ладо Яковлев.

Не выдержал потопа и местный супермаркет Ашан.

Огромное количество воды на дорогах было замечено и в Центрально-Городском районе возле Сильпо.

С дождем не справилась и одна из многоэтажек на Курчатова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хуевый Кривбасс (@hyevuy.kr)

Как сообщалось ранее, после массивных дождей затопило оккупированный Симферополь, а многочисленные видео с места разместили в сети.

Согласно данным синоптиков, дожди ожидаются в Украине в субботу и воскресенье.