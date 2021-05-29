Потоп на дорогах и деревопад: на Симферополь обрушилась "большая вода" (видео)

Дожди с грозами в пятницу накрыли всю территорию Украины, включая и временно оккупированный Крым. В частности "под раздачу" попал Симферополь и близлежащие поселки.

В местных телеграм-каналах тем временем появились многочисленные видео того, как вода реками течет по дорогам и тротуарам.

"Гроза с ливнем обрушилась на Симферополь и ближайшие населенные пункты", - пишет Крыминформ.

Кроме того сообщается, что в некоторых местах из-за дождей просел асфальт.

Также в разных уголках города были замечены поваленные ветром деревья

Как сообщалось ранее, дожди с грозами прошли 28 мая по всей территории Украины. Жители Киева обнародовали в сети фото и видео опасного явления.

Согласно данным синоптиков, дожди ожидаются в Украине в субботу и воскресенье.