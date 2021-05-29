Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды в последние выходные весны

На последних майских выходных в Украину придет похолодание, причем повсеместно.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"В течение субботы-воскресенья не могу выделить какую-то часть Украины, где бы безусловно можно пообещать солнечную погоду. 29-30 мая в Украине периодически будут прокачиваться дожди и грозы", - написала она.

В субботу температура воздуха остановится в пределах +15…+21 градусов. В воскресенье температура воздуха опуститься еще ниже.

Что касается столицы, то на День Киева, 29-30 мая ожидается дождь с прояснениями. На градусниках будет не выше +16…+17 градусов.

Солидарны с Диденко и в Укргидрометцентре. Грозы пронесутся в субботу, 29 мая, по всей территории Украины.

Дожди не перестанут лить в воскресенье, 30 мая.

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