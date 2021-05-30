Грозовые дожди и похолодание: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине 30 мая

В воскресенье в Украине ожидаются дожди с грозами по всей территории, кроме юга.

Об этом сообщили синоптики УГМЦ.

Согласно прогнозу осадки на территории страны ожидаются во всех областях, кроме южных.

Температурные показатели в среднем будут на уровне +12 +16 градусов на западе страны, и от +16 до +18 на севере.

В центральных и южных областях будет сравнительно теплее, от +19 до +24 градусов, а жарче всего будет на востоке Украины, там воздушные массы нагреет до +23 +25 градусов.

В Киеве 30 мая будет дождливое и облачное. Температуры в среднем будут на уровне +16 +18 градусов.

Карта: погода 30 мая, УГМЦ

Напомним, что ранее синоптики дали прогноз погоды на первый месяц лета в Украине.