Молнии за одну ночь сожгли два дома на Черниговщине

В Черниговской области из-за непогоды произошло два пожара в хозяйственных постройках.

Об этом сообщает Департамент по вопросам цивильной защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Первый пожар произошел в селе Сребное на улице Березовой, 27 в 15:41, там огнем повреждено крышу здания на площади 3 квадратных метра.

Второй пожар случился в селе Молодежном на улице Центральной,1 в 19:23. Огонь уничтожил кровлю и повредил стены и имущество.

В обоих случаях причиной возгорания стало попадание молнии.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия оставили без света 24 населенных пункта.

Как сообщалось ранее, дожди с грозами прошли 28 мая по всей территории Украины. Жители Киева обнародовали в сети фото и видео опасного явления.

Согласно данным синоптиков, дожди не оставят Украину и на последних выходных мая.