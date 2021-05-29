Магия и феерия: видео грозы в Киеве вызвало восторг

Непогода в Киеве в пятницу вечером, 28 мая, не оставила равнодушными практически никого: дождь с грозой, который ранее прогнозировали синоптики, не снял на камеру только ленивый.
В сети выложили фото и видео опасного явления.
В комментариях к ролику стали комментировать происходящее в нем.
"Страшно, но в то же время красиво", ""Будто вспышки сотен фотокамер", "Пугает и завораживает одновременно", - пишут в сети.
Отметим, что под Киевом, в Рокитном, также выпал град довольно крупных размеров.
Как вести себя во время грозы
- Оказавшись во время грозы в незащищенном месте, не бойтесь промочить одежду - вероятность смертельного поражения в мокрой одежде будет меньше, чем в сухой, так как первая лучше проводит электричество.
- Молния обычно бьет в самые высокие объекты - башни, колокольни, высокие деревья, столбы. Желательно не приближаться к ним на расстояние ближе 30–50 метров. Сам человек тоже может стать таким объектом, если выше его на ровной местности больше ничего нет.
- Нельзя во время грозы идти быстрым шагом, бежать или стоять во весь рост, прятаться под деревьями. Лучше присядьте на корточки. И ни в коем случае не ложитесь на землю. Если молния ударит рядом, заряд, распространившись по земле, может пройти через ваше тело.
- Ни в коем случае не раскрывайте зонт, так как его металлические спицы могут сыграть роль антенны. Если необходимость двигаться все же существует, то делать это надо осторожно, мелкими семенящими шажками.
- Если гроза застала вас на берегу реки или моря, значит надо как можно быстрее выйти из воды и покинуть пляж. Не забывайте, что вода отлично проводит ток. Поэтому молния, ударив даже в паре километров вверх по течению реки, может мгновенно добраться и к вам.
- Не стоит оставаться под тентом или зонтом от солнца.
- Не рекомендуется во время грозы продолжать движение на велосипеде, мотоцикле.
Ранее "Телеграф" публиковал прогноз погоды в Украине на выходные.