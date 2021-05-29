Магия и феерия: видео грозы в Киеве вызвало восторг

Непогода в Киеве в пятницу вечером, 28 мая, не оставила равнодушными практически никого: дождь с грозой, который ранее прогнозировали синоптики, не снял на камеру только ленивый.

В сети выложили фото и видео опасного явления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official)

В комментариях к ролику стали комментировать происходящее в нем.

"Страшно, но в то же время красиво", ""Будто вспышки сотен фотокамер", "Пугает и завораживает одновременно", - пишут в сети.

Отметим, что под Киевом, в Рокитном, также выпал град довольно крупных размеров.

Как вести себя во время грозы

Оказавшись во время грозы в незащищенном месте, не бойтесь промочить одежду - вероятность смертельного поражения в мокрой одежде будет меньше, чем в сухой, так как первая лучше проводит электричество.

Молния обычно бьет в самые высокие объекты - башни, колокольни, высокие деревья, столбы. Желательно не приближаться к ним на расстояние ближе 30–50 метров. Сам человек тоже может стать таким объектом, если выше его на ровной местности больше ничего нет.

Нельзя во время грозы идти быстрым шагом, бежать или стоять во весь рост, прятаться под деревьями. Лучше присядьте на корточки. И ни в коем случае не ложитесь на землю. Если молния ударит рядом, заряд, распространившись по земле, может пройти через ваше тело.

Ни в коем случае не раскрывайте зонт, так как его металлические спицы могут сыграть роль антенны. Если необходимость двигаться все же существует, то делать это надо осторожно, мелкими семенящими шажками.

Если гроза застала вас на берегу реки или моря, значит надо как можно быстрее выйти из воды и покинуть пляж. Не забывайте, что вода отлично проводит ток. Поэтому молния, ударив даже в паре километров вверх по течению реки, может мгновенно добраться и к вам.

Не стоит оставаться под тентом или зонтом от солнца.

Не рекомендуется во время грозы продолжать движение на велосипеде, мотоцикле.

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