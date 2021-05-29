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Магия и феерия: видео грозы в Киеве вызвало восторг

Магия и феерия: видео грозы в Киеве вызвало восторг
09:45 Сегодня Телеграф

Непогода в Киеве в пятницу вечером, 28 мая, не оставила равнодушными практически никого: дождь с грозой, который ранее прогнозировали синоптики, не снял на камеру только ленивый.

В сети выложили фото и видео опасного явления.

 
 
 
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Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official)

 

В комментариях к ролику стали комментировать происходящее в нем.

"Страшно, но в то же время красиво", ""Будто вспышки сотен фотокамер", "Пугает и завораживает одновременно", - пишут в сети.

Отметим, что под Киевом, в Рокитном, также выпал град довольно крупных размеров.

Как вести себя во время грозы

  • Оказавшись во время грозы в незащищенном месте, не бойтесь промочить одежду - вероятность смертельного поражения в мокрой одежде будет меньше, чем в сухой, так как первая лучше проводит электричество.
  • Молния обычно бьет в самые высокие объекты - башни, колокольни, высокие деревья, столбы. Желательно не приближаться к ним на расстояние ближе 30–50 метров. Сам человек тоже может стать таким объектом, если выше его на ровной местности больше ничего нет.
  • Нельзя во время грозы идти быстрым шагом, бежать или стоять во весь рост, прятаться под деревьями. Лучше присядьте на корточки. И ни в коем случае не ложитесь на землю. Если молния ударит рядом, заряд, распространившись по земле, может пройти через ваше тело.
  • Ни в коем случае не раскрывайте зонт, так как его металлические спицы могут сыграть роль антенны. Если необходимость двигаться все же существует, то делать это надо осторожно, мелкими семенящими шажками.
  • Если гроза застала вас на берегу реки или моря, значит надо как можно быстрее выйти из воды и покинуть пляж. Не забывайте, что вода отлично проводит ток. Поэтому молния, ударив даже в паре километров вверх по течению реки, может мгновенно добраться и к вам.
  • Не стоит оставаться под тентом или зонтом от солнца.
  • Не рекомендуется во время грозы продолжать движение на велосипеде, мотоцикле.

Ранее "Телеграф" публиковал прогноз погоды в Украине на выходные.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 152

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Киев, Дожди, Видео, Фото, Грозы.
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