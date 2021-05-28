Дожди с грозами принесут похолодание: актуальный прогноз на 28 мая

В пятницу, 28 мая, в Украине ожидаются дожди и грозы, и будет тепло, но не везде.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Не тепло будет правда разве что в западных областях.

"Итак, завтра (28 мая) в Украине периодические дожди, +20… +24, на Западе +15…+20 градусов, на Левобережье +23…+27 на востоке до +29 градусов", - уточнила Диденко.

По словам синоптика, в выходные похолодание распространиться не только на западные области, но и на всю остальную территорию Украины.

В Укргидрометцентре прогнозируют аналогичную ситуацию с погодой перед выходными. Теплее всего будет на юге – в Одессе, Херсоне и Николаеве - +25…+28 градусов и на востоке – в Харькове и Луганске – до +30 градусов.

Как сообщал "Телеграф", ранее климатолог рассказал, каким будет лето в 2021 году.