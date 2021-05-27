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Планету ожидает самый жаркий год в ближайшем будущем, предупреждают в ООН
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф iStock

В настоящее время существует сорокапроцентная вероятность того, что глобальные температуры на Земле в следующие 5 лет превысят уровень доиндустриальной эпохи на 1,5 градуса по Цельсию, и эти шансы растут.

Об этом со ссылкой на сообщение ООН передает агентство Reuters.

Согласно исследованию, каждый год с 2021 по 2025 год, вероятно, будет теплее как минимум на 1 градус Цельсия.

В отчете также прогнозируется 90% -ная вероятность того, что минимум один из этих годов станет самым теплым годом за всю историю наблюдений, превысив температуру 2016 года.

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Это еще не означает, что мир уже переступит потолок долгосрочного потепления в 1,5 градуса, установленный Парижским климатическим соглашением, который, как предупреждают ученые, является порогом, позволяющим избежать самых катастрофических последствий изменения климата. Цели Парижского соглашения рассматривают температуру в среднем за 30 лет, а не за один год.

Но это подчеркивает, что "мы неизмеримо и неумолимо приближаемся к этому порогу", - сказал в своем заявлении генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (WMO) Петтери Таалас.

Он назвал это исследование "еще одним тревожным сигналом", направленным на сокращение выбросов парниковых газов.

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Согласно апрельскому отчету WMO, в 2020 году - одном из трех самых теплых годов за всю историю наблюдений - средняя мировая температура была на 1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального базового уровня.

"Годовые температуры немного поднимаются и опускаются", - сказал директор Института космических исследований имени Годдарда NASA в Нью-Йорке Гэвин Шмидт. "Но эти долгосрочные тенденции неумолимы", - добавляет он.

Шмидт отмечает, что пересечение планетой установленных границ "кажется неизбежным", поскольку в климатической системе есть задержки, инерция, "и мы действительно не добились значительного сокращения глобальных выбросов".

По заявлению WMO, в ближайшие 5 лет почти во всех регионах будет теплее, чем в недавнем прошлом.

WMO использует данные о температуре из нескольких источников, включая NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

По словам руководителя отдела климатического анализа и синтеза в Национальных центрах экологической информации NOAA Рассела Восе, температурные сдвиги происходят как в среднем, так и в экстремальных температурах. По его словам, в следующие пять лет люди "с большей вероятностью заметят и запомнят эти крайности".

Повышение температуры также влияет на осадки в отдельных регионах и в мире в целом. С повышением температуры скорость испарения увеличивается, и более теплый воздух может удерживать больше влаги. Изменение климата также может изменить характер циркуляции в атмосфере и океане.

В отчете WMO прогнозируется повышенная вероятность тропических циклонов в Атлантическом океане, в результате чего тропический регион в Африке Сахель, а также Австралия будут более влажными, а юго-запад Северной Америки, вероятно, будет более сухим.

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Глядя на морские и наземные волны распространения тепла, таяние ледяных щитов, повышение теплосодержания океана и миграцию видов в более холодные места, "это больше, чем просто температура", - сказал Восе. "Есть и другие изменения в атмосфере, океане, льдах и биосфере, которые указывают на потепление мира", - добавил он.

Как сообщалось, в середине мая в Канаде вспыхнули лесные масштабные пожары: огнем объяты сотни тысяч гектаров леса.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Погода, ООН, Прогноз, Глобальное потепление, Температура, WMO.
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