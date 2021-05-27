Планету ожидает самый жаркий год в ближайшем будущем, предупреждают в ООН

В настоящее время существует сорокапроцентная вероятность того, что глобальные температуры на Земле в следующие 5 лет превысят уровень доиндустриальной эпохи на 1,5 градуса по Цельсию, и эти шансы растут.

Об этом со ссылкой на сообщение ООН передает агентство Reuters.

Согласно исследованию, каждый год с 2021 по 2025 год, вероятно, будет теплее как минимум на 1 градус Цельсия.

В отчете также прогнозируется 90% -ная вероятность того, что минимум один из этих годов станет самым теплым годом за всю историю наблюдений, превысив температуру 2016 года.

Это еще не означает, что мир уже переступит потолок долгосрочного потепления в 1,5 градуса, установленный Парижским климатическим соглашением, который, как предупреждают ученые, является порогом, позволяющим избежать самых катастрофических последствий изменения климата. Цели Парижского соглашения рассматривают температуру в среднем за 30 лет, а не за один год.

Но это подчеркивает, что "мы неизмеримо и неумолимо приближаемся к этому порогу", - сказал в своем заявлении генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (WMO) Петтери Таалас.

Он назвал это исследование "еще одним тревожным сигналом", направленным на сокращение выбросов парниковых газов.

Согласно апрельскому отчету WMO, в 2020 году - одном из трех самых теплых годов за всю историю наблюдений - средняя мировая температура была на 1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального базового уровня.

"Годовые температуры немного поднимаются и опускаются", - сказал директор Института космических исследований имени Годдарда NASA в Нью-Йорке Гэвин Шмидт. "Но эти долгосрочные тенденции неумолимы", - добавляет он.

Шмидт отмечает, что пересечение планетой установленных границ "кажется неизбежным", поскольку в климатической системе есть задержки, инерция, "и мы действительно не добились значительного сокращения глобальных выбросов".

По заявлению WMO, в ближайшие 5 лет почти во всех регионах будет теплее, чем в недавнем прошлом.

WMO использует данные о температуре из нескольких источников, включая NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

По словам руководителя отдела климатического анализа и синтеза в Национальных центрах экологической информации NOAA Рассела Восе, температурные сдвиги происходят как в среднем, так и в экстремальных температурах. По его словам, в следующие пять лет люди "с большей вероятностью заметят и запомнят эти крайности".

Повышение температуры также влияет на осадки в отдельных регионах и в мире в целом. С повышением температуры скорость испарения увеличивается, и более теплый воздух может удерживать больше влаги. Изменение климата также может изменить характер циркуляции в атмосфере и океане.

В отчете WMO прогнозируется повышенная вероятность тропических циклонов в Атлантическом океане, в результате чего тропический регион в Африке Сахель, а также Австралия будут более влажными, а юго-запад Северной Америки, вероятно, будет более сухим.

Глядя на морские и наземные волны распространения тепла, таяние ледяных щитов, повышение теплосодержания океана и миграцию видов в более холодные места, "это больше, чем просто температура", - сказал Восе. "Есть и другие изменения в атмосфере, океане, льдах и биосфере, которые указывают на потепление мира", - добавил он.

Как сообщалось, в середине мая в Канаде вспыхнули лесные масштабные пожары: огнем объяты сотни тысяч гектаров леса.