Новая напасть: на измученную от COVID-19 Индию обрушился смертельный циклон (видео)

Чрезвычайно сильный циклон Тауктаэ (Tauktae) обрушил свою мощь на запад Индии.

Как сообщает BBC, скорость порывов ветра в штатах Махараштра и Гуджарат достигала 185 км/ч.

В настоящее время известно, что по меньшей мере 12 человек погибли и еще около 150 тысяч были эвакуированы в убежища.

What we're experiencing in Mumbai cannot be explained in words!!! #CycloneTauktae pic.twitter.com/XIjiBXIKYH

Кроме того, более 400 человек застряли у побережья Мумбаи на двух коммерческих баржах, застрявших в 14 и 170 км от берега.

Им на помощь отправились три корабля ВМС Индии

A second barge with 137 people has also gone adrift 8 nautical miles off Mumbai. Destroyer INS Kolkata has been deployed for search & rescue there. pic.twitter.com/expup91JJp

— Shiv Aroor (@ShivAroor) May 17, 2021