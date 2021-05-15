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Торнадо с крупным градом обрушились на Ухань, есть погибшие и сотни раненых (фото и видео)

Торнадо с крупным градом обрушились на Ухань, есть погибшие и сотни раненых (фото и видео)
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф

В пятницу, 14 мая, в китайском Ухане, который стал известен на весь мир из-за пандемии коронавируса, произошел торнадо, унесший жизни 6 человек. Еще 218 человек получили ранения.

Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Уханя.

Скорость ветра достигала 23,9 м/с, в результате чего несколько сотен домов были повреждены, многие деревья выкорчевало с корнем.

Судя по опубликованным кадрам, видно, что торнадо был действительно такой силы, что сносил все вокруг, не щадя ни людей, ни здания.

Также в Ухане на фоне торнадо прошел град. Размер его местами был с куриное яйцо.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Ухань обрушился сильный шторм. На видео, снятых очевидцами стихийного бедствия видно, как огромной силы воздушные потоки срывают ветки с деревьев и поднимают в воздух листья и мусор, а люди боятся покинуть здания и выйти на улицу из-за мощного дождя.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Китай, Торнадо, Видео, Фото, Ухань.
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