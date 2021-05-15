Торнадо с крупным градом обрушились на Ухань, есть погибшие и сотни раненых (фото и видео)

В пятницу, 14 мая, в китайском Ухане, который стал известен на весь мир из-за пандемии коронавируса, произошел торнадо, унесший жизни 6 человек. Еще 218 человек получили ранения.
Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Уханя.
Скорость ветра достигала 23,9 м/с, в результате чего несколько сотен домов были повреждены, многие деревья выкорчевало с корнем.
昨晚，武汉蔡甸区发生9级龙卷风，龙卷风夹杂着冰雹，造成6人失联，41人受伤。— 新闻/真话 (@TuCaoFakeNews) May 14, 2021
中国内陆城市，出现9级龙卷风，真是闻所未闻。不是天谴，是什么？不是怨灵集结，是什么？
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Судя по опубликованным кадрам, видно, что торнадо был действительно такой силы, что сносил все вокруг, не щадя ни людей, ни здания.
15日晚，武汉蔡甸遭强对流天气袭击出现9级龙卷风 pic.twitter.com/vUZEOG1Ejt— 今日中国 (@Today__China) May 15, 2021
Также в Ухане на фоне торнадо прошел град. Размер его местами был с куриное яйцо.
昨晚8点多，武汉奓山的雷暴+冰雹— Mavis | 帶路的王小二(2) (@ZNeo0901) May 15, 2021
5月份的武汉气温已达到30+，这是有多大的冤屈和怨恨才能下这么大个的冰雹？ pic.twitter.com/62B44oLo8j
Как сообщал "Телеграф", ранее на Ухань обрушился сильный шторм. На видео, снятых очевидцами стихийного бедствия видно, как огромной силы воздушные потоки срывают ветки с деревьев и поднимают в воздух листья и мусор, а люди боятся покинуть здания и выйти на улицу из-за мощного дождя.