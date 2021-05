В Канаде горят сотни тысяч гектаров леса, и это еще не предел (фото и видео)

В Канаде в Манитобе с 19 мая вспыхнули 12 лестных пожаров, что стало причиной эвакуации для жителей.

Об этом 20 мая сообщил The Watchers.

Сообщается, что масштабный пожар произошел в Хомбруке, площадью 144 тыс. гектаров и размерами 80 на 16 км.

Второй пожар произошел в муниципалитете Горного Юга, площадь его оценили в 7 тыс. га.

Третий по величине находится в парке Спрус-Вудс, площадь его оценивают в 5,6 тыс. га.

При этом также 3,8 тыс. га заняли пожары в Утимут-Болоте и Кэдди-Лейк. В Сандилендс пожары оценивают в 2 тыс. га.

Фото с места событий:

Yesterday, #rcmpmb officers from across Northern MB (specially trained in fire evacuation & suppression) were deployed to assist Grand Rapids RCMP, local fire fighters & community members with the nearby forest fire. pic.twitter.com/2nJ8E9JJcs

Multiple road closures today due to fire & poor visibility from smoke. Officers are on scene to assist and ensure people stay out of the danger zones. For the latest information on road closures, follow @MBGovRoads. #rcmpmb pic.twitter.com/6rxBTMVLVx