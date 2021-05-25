Нас ждут "тропические ночи": климатолог рассказала, каким будет лето в этом году

Этим летом слишком теплых дней ждать не стоит, при этом ожидаются кратковременные периоды очень жарких ночей.

Такое мнение в интервью "ФАКТАМ" 24 мая озвучила заведующая лабораторией по климатологии Укргидрометинститута ДСНС и НАН Светлана Краковская.

По ее словам, можно точно говорить о том, что лето 2021 года не будет настолько теплым как лето 2010 года.

В то же время климатолог отмечает, что этим летом вероятны небольшие периоды и июле, так называемых "тропических ночей", когда температура не падает ниже +20 градусов ночью. Такие ночи очень сильно нагружают организм неприспособленного человека. При том, что для Украины это уже стало нормой, некоторым людям, живущим на севере сложно перенести такие температуры.

Напомним, что ранее народный синоптик рассказал, какой погоды украинцам ожидать этим летом.