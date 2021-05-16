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Аномальную жару разбавят ливни и бури: какой будет погода этим летом

Аномальную жару разбавят ливни и бури: какой будет погода этим летом
12:59 Сегодня Телеграф

Аномально жаркие летние дни в Украине будут сменяться дождями с грозой.

Об этом в своем прогнозе рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, этим летом погода будет весьма жаркой, но без дождей с грозой не обойдется. В июне погода будет теплой, но уже в июле и августе ожидаются дожди и бури. Не пройдет это лето также без теплых дней и аномальной жары.

Июнь

С 1 по 2 число ожидаются дожди и приход тепла, с 3-5 число будут жаркие дни, а с 6 до 7 число снова вернутся осадки в виде дождя. А уже с 23 июня и до конца месяца ожидается умеренное тепло.

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Июль

Начало месяца будет дождливое, с 4-8 число ожидается аномально высокая жара, с 11 по 12 число опять принесет бури с дождями. А с 18 до 28 числа вернется жара, но с 25 числа вероятны грозы.

Август

С начала месяца  до 3 числа будут держаться высокие температуры, но также ожидаются бури с грозой. С 11 по 14 и 22, 27 и 29 числа будут дожди, в то время как с 19 по 21 и с 23 - 26 числа ожидается жара.

Напомним, что 8 мая в Украине в Ивано-Франковской области выпал снег.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды, Леонид Горбань.
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