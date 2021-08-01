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Будущее уже наступило: метеорологи ОАЭ управляют погодой при помощи дронов

Будущее уже наступило: метеорологи ОАЭ управляют погодой при помощи дронов
Обновлено 07:29 Сегодня Телеграф Фото: quadrone

В ОАЭ придумали эффективный способ борьбы с засухой. Ученые оснастили дронов лазерами, выстрелами из которых стимулировали выпадение осадков. Тестирование было проведено в самых засушливых частях страны и, невзирая на температуру в более чем 50°C, там действительно пошел дождь, сообщает Business Insider.

Основным принципом работы этой технологии является то, что дрон, выстрелом из лазера, заряжает облако электроэнергией, благодаря которой молекулы воды соединяются, увеличиваются и выпадают на землю в виде дождя.

Ученые объясняет, что дроны оборудованы специальными датчиками, благодаря которым способны эмитировать заряд электричества и, летая на малых высотах, доставлять этот заряд молекулам в воздухе, что должно стимулировать выпадение осадков.

В Арабских Эмиратах также существует и другой способ вызова дождя под названием «технология засева облаков».

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При использовании данного метода синоптики, следящие за показами погодных радаров, при обнаружении дождевых облаков, дают команду пилотам, после чего запускают в облака соляные ракеты.

В связи с глобальным потеплением и попытками развитых стран влиять на климат, планета Земля каждый год сталкивается с катаклизмами и необычными проявлениями погоды. Так, в солнечной Бразилии недавно выпал снег и ударили морозы, а Турция страдает от продолжающихся лесных пожаров.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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ОАЭ, Погода, Дождь, Дрон.
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