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Бразилию продолжает засыпать снегом, население страдает из-за морозов (фото, видео)

Бразилию продолжает засыпать снегом, население страдает из-за морозов (фото, видео)
09:37 Сегодня Телеграф Twitter

В Бразилии продолжается аномальное похолодание - в среду вечером в штате Риу-Гранди-де-Сул начался очередной снегопад. Необычные для региона осадки зафиксировали минимум в 30 городах штата.

 

 

В четверг утром холодная погода продолжала держаться. В некоторых точках Серра-Гераль, Планалто-де-Санта-Катарина и Парана температура все еще ниже нуля. Бразилию пересекает полярная воздушная масса.

Об этом сообщает метеорологическая компания Somar Metereologia.

Бразильцы пользуются случаем и развлекаются в снегу. В городе Бом-Жезус построили снеговика. 

 

 

Позже, начиная с воскресенья, погода снова будет меняться, и на юг страны возвращается дождь.

Для кофейных плантаций, которые дают миру примерно треть всего кофе, заморозки стали роковыми. Множество деревьев погибли или повреждены морозами. Кофе уже взлетел в цене на мировом рынке. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 333

Все по теме:

Бразилия, Снег, Похолодание, Заморозки, Морозы.
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