Бразилию продолжает засыпать снегом, население страдает из-за морозов (фото, видео)

В Бразилии продолжается аномальное похолодание - в среду вечером в штате Риу-Гранди-де-Сул начался очередной снегопад. Необычные для региона осадки зафиксировали минимум в 30 городах штата.
TEMPO | Muita neve em São Francisco de Paula com acumulação. Vídeo de Davis Pinheiro. pic.twitter.com/oLg4cnJ96L
— MetSul.com (@metsul) July 28, 2021
برازیل کے مختلف علاقوں میں برفباریhttps://t.co/v1fTefbT7r#Brazil #Snowfall #WeatherForecast pic.twitter.com/FNSw1XIvTQ
— Daily Nawa-i-Waqt (@Nawaiwaqt_) July 30, 2021
В четверг утром холодная погода продолжала держаться. В некоторых точках Серра-Гераль, Планалто-де-Санта-Катарина и Парана температура все еще ниже нуля. Бразилию пересекает полярная воздушная масса.
Об этом сообщает метеорологическая компания Somar Metereologia.
Бразильцы пользуются случаем и развлекаются в снегу. В городе Бом-Жезус построили снеговика.
TEMPO | Vinícola Campestre nevada hoje cedo no município de Vacaria. Fotografias via @ju_cecon. pic.twitter.com/0RN9Na1S5Y
— MetSul.com (@metsul) July 29, 2021
Позже, начиная с воскресенья, погода снова будет меняться, и на юг страны возвращается дождь.
Для кофейных плантаций, которые дают миру примерно треть всего кофе, заморозки стали роковыми. Множество деревьев погибли или повреждены морозами. Кофе уже взлетел в цене на мировом рынке.