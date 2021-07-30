Бразилию продолжает засыпать снегом, население страдает из-за морозов (фото, видео)

В Бразилии продолжается аномальное похолодание - в среду вечером в штате Риу-Гранди-де-Сул начался очередной снегопад. Необычные для региона осадки зафиксировали минимум в 30 городах штата.

TEMPO | Muita neve em São Francisco de Paula com acumulação. Vídeo de Davis Pinheiro. pic.twitter.com/oLg4cnJ96L — MetSul.com (@metsul) July 28, 2021

В четверг утром холодная погода продолжала держаться. В некоторых точках Серра-Гераль, Планалто-де-Санта-Катарина и Парана температура все еще ниже нуля. Бразилию пересекает полярная воздушная масса.

Об этом сообщает метеорологическая компания Somar Metereologia.

Бразильцы пользуются случаем и развлекаются в снегу. В городе Бом-Жезус построили снеговика.

TEMPO | Vinícola Campestre nevada hoje cedo no município de Vacaria. Fotografias via @ju_cecon. pic.twitter.com/0RN9Na1S5Y — MetSul.com (@metsul) July 29, 2021

Позже, начиная с воскресенья, погода снова будет меняться, и на юг страны возвращается дождь.

Для кофейных плантаций, которые дают миру примерно треть всего кофе, заморозки стали роковыми. Множество деревьев погибли или повреждены морозами. Кофе уже взлетел в цене на мировом рынке.