Бразилию сковывают морозы и засыпает снегом (видео)

Бразилию накрыл антарктический циклон, который принес в жаркую страну небывалые морозы. Ночью, 29 июля, столбики термометров в штатах Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина опустились до отметки в -10 градусов, а ощущались они как -25 мороза.

Согласно фото и видео, которые выкладывают в сеть местные жители, города окутали мощные снегопады.

Сообщается, что в мегаполисах вроде Сан-Паулу развернули точки обогрева и помощи, где нуждающихся будут кормить горячим супом, выдавать теплую одежду и пледы.

Снежными рекордами в этом году удивляет и Африка. Ранее "Телеграф" сообщал, что в ЮАР зафиксировали рекордный температурный минимум - 10 градусов мороза. Мороз пришел из Антарктики, в результате чего начался сильный снегопад и дороги перекрыли из-за обледенения.