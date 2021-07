Побито 19 погодных рекордов: Южную Африку неожиданно засыпало снегом (фото, видео)

В ЮАР зафиксировали рекордный температурный минимум, по данным, побито 19 рекордов.

Этой информацией поделился Южноафриканский погодный сервис на официальной страничке в Twitter.

Такой температуры в Африке синоптики еще не наблюдали за всю историю метеорологических наблюдений. Как сообщают, мороз пришел из Антарктики, в результате пошёл сильный снегопад, дороги перекрыли из-за обледенения.

" #Snowstorm in #Africa !" #Snow in #SouthAfrica this week with 19 records smashed in past 24 hours for #ColdestDayEver ! pic.twitter.com/oDtq17Wk1u

Например, в городе Кимберли рекорд был побит спустя 21 год: рекордно минимальная температура в 2000-м году составляла -8.1 градусов, а сейчас -9.9.

Snow has started falling in parts of the Northern Cape - including Kimberley amid a severe cold front. The South African Weather Service issued a warning of snow and cold weather over the Western Cape, Northern Cape and Gauteng. #sabcnews

По данным синоптиков, холода в ЮАР задержатся еще на неделю, однако, температура воздуха будет постепенно повышаться.

People playing in the snow at the Matroosberg Nature Reserve outside Cape Town. The @SAWeatherServic says It will be the coldest night of the year in some places over the interior of South Africa.

@aya_ndamane /@AfriNewsAgency #snow #coldfront #Loadshedding #Stage2 pic.twitter.com/k4TUmaeHHi

— IOL News (@IOL) July 22, 2021