Протесты в ЮАР набирают нешуточные обороты: в ходе беспорядков погибли уже 6 человек (видео)

По Южноафриканской республике после задержания бывшего президента Джейкоба Зумы прокатилась волна протестов, сопровождающихся вспышками насилия и массовыми погромами и грабежами.

Как сообщает местное издание TimesLive, во время беспорядков погибли уже 6 человек.

Также сообщается об около 220 задержанных.

В полиции говорят, что злоумышленники используют протесты для грабежей. На кадрах распространенных в сети видно, как люди обносят один из магазинов.

JUST IN - Every single store in the Jabulani Mall near Johannesburg has been looted. Reports and videos of riots at more malls in parts of South Africa. pic.twitter.com/t5DL96EVIM

But police now say criminals are taking advantage of the chaos, which spread from his home province of #KwaZulu_Natal to #Johannesburg, in #Gauteng.

More than 60 people have been arrested.#BreakingNews #SouthAfrica #JacobZuma pic.twitter.com/GinrrF2vAH

— Sarwar (@ferozwala) July 12, 2021