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Погромы, грабежи и столкновения с полицией: сторонники экс-президента ЮАР бесчинствуют в крупнейшем городе страны (видео)

Погромы, грабежи и столкновения с полицией: сторонники экс-президента ЮАР бесчинствуют в крупнейшем городе страны (видео)
Обновлено 23:02 Сегодня Телеграф

В крупнейшем городе Южноафриканской республики Йоханнесбурге вспыхнули массовые беспорядки, возникшие после заключения в тюрьму экс-президента Джейкоба Зумы. 

Об этом пишет Reuters

Зуму отправили за решетку на 15 месяцев за неуважение к суду. Это вызвало гнев сторонников бывшего президента и раскол в правящей партии страны. 

Наиболее сильные протесты вспыхнули в провинции Казулу-Натал, что на юго-восток от Йоханнесбурга, но и в других местах демонстранты прибегают к насилию. 

За время протестов были задержаны 62 человека, один человек погиб. В полиции заявили, что злоумышленники используют протесты для того, чтобы грабить магазины и частные дома. 

Кроме того, на трассе M2, пролегающей через Йоханнесбург была слышна стрельба, из-за чего ее пришлось перекрыть. 

Как сообщалось ранее, в столице Грузии происходят массовые протесты после гибели телеоператора во время ЛГБТ-марша.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 381

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ЮАР, Протесты, Африка, Йоханнесбург.
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