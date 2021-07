Погромы, грабежи и столкновения с полицией: сторонники экс-президента ЮАР бесчинствуют в крупнейшем городе страны (видео)

В крупнейшем городе Южноафриканской республики Йоханнесбурге вспыхнули массовые беспорядки, возникшие после заключения в тюрьму экс-президента Джейкоба Зумы.

Об этом пишет Reuters.

Зуму отправили за решетку на 15 месяцев за неуважение к суду. Это вызвало гнев сторонников бывшего президента и раскол в правящей партии страны.

Наиболее сильные протесты вспыхнули в провинции Казулу-Натал, что на юго-восток от Йоханнесбурга, но и в других местах демонстранты прибегают к насилию.

За время протестов были задержаны 62 человека, один человек погиб. В полиции заявили, что злоумышленники используют протесты для того, чтобы грабить магазины и частные дома.

Кроме того, на трассе M2, пролегающей через Йоханнесбург была слышна стрельба, из-за чего ее пришлось перекрыть.

Riots gave erupted in Johannesburg CBD once again, including Hillbrow and Alexandra. Shots have been fired and few vehicles burnt, most probably as part of #GautengShutdown for #FreeJacobZuma. Footage below is in Hillbrow. pic.twitter.com/TCnBxpQUeo

— Ameen Alexander(@AmeenAlexander_) July 11, 2021