Погромы, грабежи и столкновения с полицией: сторонники экс-президента ЮАР бесчинствуют в крупнейшем городе страны (видео)

В крупнейшем городе Южноафриканской республики Йоханнесбурге вспыхнули массовые беспорядки, возникшие после заключения в тюрьму экс-президента Джейкоба Зумы.

Об этом пишет Reuters.

Зуму отправили за решетку на 15 месяцев за неуважение к суду. Это вызвало гнев сторонников бывшего президента и раскол в правящей партии страны.

Наиболее сильные протесты вспыхнули в провинции Казулу-Натал, что на юго-восток от Йоханнесбурга, но и в других местах демонстранты прибегают к насилию.

За время протестов были задержаны 62 человека, один человек погиб. В полиции заявили, что злоумышленники используют протесты для того, чтобы грабить магазины и частные дома.

Кроме того, на трассе M2, пролегающей через Йоханнесбург была слышна стрельба, из-за чего ее пришлось перекрыть.

From Inbox: looting following nightly riots in Johannesburg, South Africa. pic.twitter.com/fuk1OtHedX — Abdías Arlet (@AbdiasArlet) July 11, 2021

Riots gave erupted in Johannesburg CBD once again, including Hillbrow and Alexandra. Shots have been fired and few vehicles burnt, most probably as part of #GautengShutdown for #FreeJacobZuma. Footage below is in Hillbrow. pic.twitter.com/TCnBxpQUeo — Ameen Alexander(@AmeenAlexander_) July 11, 2021

Riots and clashes with police broke out in the largest city in South Africa, Johannesburg, amid economic problems and government quarantine measures.

#SouthAfrica pic.twitter.com/pNhDhi0OGr — The RAGEX (@theragex) July 11, 2021

Как сообщалось ранее, в столице Грузии происходят массовые протесты после гибели телеоператора во время ЛГБТ-марша.