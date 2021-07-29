Скачать
Четверг, 29.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Итоги дня 28 июля: авиакатастрофа на Прикарпатье, новые правила въезда в Украину, смена начгенштаба ВСУ и командующего ООС
Итоги дня 28 июля: авиакатастрофа на Прикарпатье, новые правила въезда в Украину, смена начгенштаба ВСУ и командующего ООС
"Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
"Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
Погибшего Игоря Табанюка в Коломые уважали, но у аэродрома возникли проблемы с арендой земли
Погибшего Игоря Табанюка в Коломые уважали, но у аэродрома возникли проблемы с арендой земли
Земфира неожиданно выпустила новый мини-альбом "Ах"
Земфира неожиданно выпустила новый мини-альбом "Ах"

Кофе стремительно подорожает - за какие сорта украинцы будут платить дороже

Кофе стремительно подорожает - за какие сорта украинцы будут платить дороже
02:36 Сегодня Телеграф Плантация кофе

Арабика выросла в цене до уровня 2014 - за пол года на 60%. Стоимость фьючерсов на международном рынке поднялась выше 2 долларов США за фунт. В то же время робуста "взлетела" в стоимости к уровню 2017 года. За тонну менее популярной и более неприхотливой в выращивании робусты просят почти 2000 долларов США. 

Одной из причин резкого подорожания кофейных зерен этих видов стали заморозки в Бразилии, сообщает Reuters.

Правительство Бразилии фиксирует ущерб кофейным плантациям на 11% всех посевов арабики в стране. Сильно пострадал штат Минас-Жейрас, в котором сосредоточены 60% плантаций кофейных деревьев. Заморозкам, которые погубили цветы на кофейных деревьях предшествовала засуха. Пострадали известные сорта бразильской арабики - "Жёлтый бурбон" (Yellow Bourbon) и "Сантос" (Arabica Brazil Santos). В Бразилии производят примерно треть всего кофе в мире.  

Другой крупнейший поставщик арабики разных сортов  - Колумбия. Ценителям сортов Эксельсо (Colombia Excelso), Богота (Bogota) или Медделин (Medellin) придется заплатить больше за зерна для своего напитка - в стране беспорядки и выросли расходы на транспортировку. 

Что же касается робусты, то она занимает четверть от общего объема поставок кофе в мире. Главный производитель - Вьетнам, который также испытывает проблемы с поставками из-за задержек в портах. 

Специалисты ожидают в 2021 году роста спроса на кофе. Накануне "Телеграф" писал, что кардиологи опровергли миф о том, что кофе вызывает аритмию. Оказалось - напиток полезен для сердца. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 138

Все по теме:

Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Кофе, Робуста, Арабика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Успели выбежать на улицу": в доме, на который рухнул самолет близ Коломыи, находились мама с детьми
02 "Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
03 "Проследите, чтобы после смерти Табанюка не погибло дело его жизни": Комаров обратился к властям после авиакатастрофы на Коломыи
04 Сожгли "300 миллионов гривен": появилось видео уничтожения конопляной плантации на Херсонщине
05 Полуфинал Свитолиной и заплыв за "золото" Романчука: расписание и результаты 6-го игрового дня Олимпиады в Токио
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, кто готов &quot;подменить&quot; Кравчука на заседании ТКГ
Стало известно, кто готов "подменить" Кравчука на заседании ТКГ
Беларусь оставляет границы закрытыми для большинства украинцев: на кого запрет не распространяется
Беларусь оставляет границы закрытыми для большинства украинцев: на кого запрет не распространяется
Кетчуп из кабачков: простой рецепт очень вкусного соуса
Кетчуп из кабачков: простой рецепт очень вкусного соуса
Какой праздник 29 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 29 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь