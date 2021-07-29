Кофе стремительно подорожает - за какие сорта украинцы будут платить дороже

Арабика выросла в цене до уровня 2014 - за пол года на 60%. Стоимость фьючерсов на международном рынке поднялась выше 2 долларов США за фунт. В то же время робуста "взлетела" в стоимости к уровню 2017 года. За тонну менее популярной и более неприхотливой в выращивании робусты просят почти 2000 долларов США.

Одной из причин резкого подорожания кофейных зерен этих видов стали заморозки в Бразилии, сообщает Reuters.

Правительство Бразилии фиксирует ущерб кофейным плантациям на 11% всех посевов арабики в стране. Сильно пострадал штат Минас-Жейрас, в котором сосредоточены 60% плантаций кофейных деревьев. Заморозкам, которые погубили цветы на кофейных деревьях предшествовала засуха. Пострадали известные сорта бразильской арабики - "Жёлтый бурбон" (Yellow Bourbon) и "Сантос" (Arabica Brazil Santos). В Бразилии производят примерно треть всего кофе в мире.

Другой крупнейший поставщик арабики разных сортов - Колумбия. Ценителям сортов Эксельсо (Colombia Excelso), Богота (Bogota) или Медделин (Medellin) придется заплатить больше за зерна для своего напитка - в стране беспорядки и выросли расходы на транспортировку.

Что же касается робусты, то она занимает четверть от общего объема поставок кофе в мире. Главный производитель - Вьетнам, который также испытывает проблемы с поставками из-за задержек в портах.

Специалисты ожидают в 2021 году роста спроса на кофе. Накануне "Телеграф" писал, что кардиологи опровергли миф о том, что кофе вызывает аритмию. Оказалось - напиток полезен для сердца.