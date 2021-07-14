Долина Смерти оправдывает свое название: аномально высокая температура и огненный торнадо на фоне горящих лесов (видео)

В американской Долине Смерти в штате Калифорния зафиксировали аномально высокую температуру +54 градуса по Цельсию. Из-за жары штат уже охвачен сильнейшими лесными пожарами.

Об этом сообщает "ТСН" в Telegram-канале.

Один из рейнджеров измерил температуру тротуара вблизи центра. Она составляла +81,1 градуса.

Впоследствии пожаров уже выгорело почти 40 тысяч гектаров лесных насаждений.

Кроме того, во время тушения леса пожарные еще и зафиксировали огненный торнадо.

Один из свидетелей явления заснял на видео происходящее и поделился им в соцсети.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Челябинская область охвачена масштабными лесными пожарами.

Также напоминаем о том, как в конце июня Якутию охватили сотни пожаров - огонь подобрался к населенным пунктам.