Долина Смерти оправдывает свое название: аномально высокая температура и огненный торнадо на фоне горящих лесов (видео)

В американской Долине Смерти в штате Калифорния зафиксировали аномально высокую температуру +54 градуса по Цельсию. Из-за жары штат уже охвачен сильнейшими лесными пожарами.
Об этом сообщает "ТСН" в Telegram-канале.
Один из рейнджеров измерил температуру тротуара вблизи центра. Она составляла +81,1 градуса.
Впоследствии пожаров уже выгорело почти 40 тысяч гектаров лесных насаждений.
Кроме того, во время тушения леса пожарные еще и зафиксировали огненный торнадо.
Один из свидетелей явления заснял на видео происходящее и поделился им в соцсети.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Челябинская область охвачена масштабными лесными пожарами.
Также напоминаем о том, как в конце июня Якутию охватили сотни пожаров - огонь подобрался к населенным пунктам.